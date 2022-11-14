سياسة
3 دقيقة قراءة
مايك بنس يهاجم ترمب فيما يتعلق بأحداث اقتحام الكابيتول.. ماذا قال؟
قال مايك بنس نائب الرئيس السابق دونالد ترمب إن تصريحات الأخير النارية قبل اقتحام مقر الكونغرس العام الماضي وخلاله "عرّضتني" وعرّضت أمريكيين كثراً للخطر، وذلك في مقابلة ستُبثّ الاثنين.
مايك بنس يهاجم ترمب فيما يتعلق بأحداث اقتحام الكابيتول.. ماذا قال؟
بنس: ما قاله ترمب قبيل اقتحام الكابيتول عرّض أمريكيين "للخطر" / صورة: AFP
14 نوفمبر 2022

قال مايك بنس نائب الرئيس السابق دونالد ترمب إن تصريحات الأخير النارية قبل اقتحام مقر الكونغرس العام الماضي وخلاله "عرّضتني" وعرّضت أمريكيين كثراً للخطر، وذلك في مقابلة ستُبثّ الاثنين.

وفي المقابلة التي أجرتها معه قناة "ABC" الإخبارية قال بنس إن "كلمات الرئيس في ذاك اليوم خلال التظاهرة (قبل أعمال الشغب) عرّضتني مع عائلتي وكل الموجودين في الكونغرس للخطر".

وتفيد تقارير بأن بنس يتهيّأ لإعلان ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024. ويتوقّع أن يواجه بنس الرئيس السابق الذي دعا وسائل الإعلام إلى منزله في فلوريدا ليل الثلاثاء، وسط توقّعات أن يعلن ترشّحه للرئاسة.

وتأتي المقابلة مع بنس عشية إطلاق كتاب مذكراته.

وفي المقابلة كشف بنس أن ترمب حرّض خلال خطاب ألقاه في السادس من يناير/كانون الثاني في متنزه قرب البيت الأبيض، الحشود التي نظّمت مسيرة إلى الكابيتول، مبنى الكونغرس.

وقال بنس: "كلمات الرئيس كانت متهوّرة. كان واضحاً أنه قرر أن يكون جزءاً من المشكلة".

وأشار إلى أنه "غضب" لدى قراءته تغريدة ترمب في ذاك اليوم والتي شدد فيها على أن "نائب الرئيس لا يتحلى بالشجاعة اللازمة لأداء ما يتوجب" لإبقاء ترمب في المنصب بعرقلة عملية تصديق الكونغرس على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وقال بنس في المقابلة: "التفتّ إلى ابنتي التي كانت تقف على مقربة مني وقلت خرق القانون لا يتطلّب شجاعة. ما يتطلب شجاعة هو صون القانون".

وكان نائب الرئيس حينها في مقر الكونغرس عندما تولى عناصر "الخدمة السرية" نقله من مجلس الشيوخ حيث كان مخربون اقتحموا المقر على وشك الوصول إليه.

وقبل الشهر الحالي لم يكشف بنس فحوى أي تواصل دار بينه وبين ترمب في الفترة التي سبقت اقتحام الكونغرس.

وفي مقتطفات من كتاب مذكراته نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي قال بنس إنه تحادث مع ترمب عبر الهاتف يوم رأس السنة 2021 وأبلغه رفضه المشاركة في مخطط لإبقاء الملياردير الجمهوري في المنصب.

وكشف بنس أن ترمب قال له: "أنت شديد الاستقامة"، ليضيف: "مئات الآلاف سيكرهونك... سيعتقد الناس أنك غبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us