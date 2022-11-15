انطلقت، الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية بحضور قادة وزعماء دول المجموعة، الذين سبق عدد كبير منهم افتتاح القمة بعقد لقاءات ثنائية وإجراء محادثات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

وافتتح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قمة مجموعة العشرين، وقال "إنه شرف لإندونيسيا أن تستضيف قمة مجموعة العشرين، وأنا أدرك أننا نحتاج الى جهود ضخمة حتى نتمكن من الجلوس معاً في هذه القاعة".

وحض الرئيس الإندونيسي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على "إنهاء الحرب"، في إشارة واضحة إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وخاطب ويدودو قادة المجموعة قبل الجلسة الافتتاحية للقمة قائلاً "لكونكم مسؤولين هنا يعني أيضا أنه يجب علينا إنهاء الحرب. إذا لم تنته الحرب، فسيكون من الصعب على العالم المضي قدماً".

وقال ويدودو "يجب أن لا نقسم العالم إلى أجزاء، وأن لا نسمح للعالم بالوقوع في حرب باردة أخرى". وأضاف "اليوم عين العالم علينا. هل سنحقق نجاحاً؟ أم سنضيف فشلاً آخر؟ بالنسبة إليّ، يجب أن تكون قمة مجموعة العشرين ناجحة وأن لا تفشل".

ويجتمع زعماء مجموعة العشرين في بالي وسط ارتفاع معدلات التضخم التي تفاقمت جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما دفع بملايين آخرين إلى حافة الفقر والعديد من الدول نحو الركود.

وأشار ويدودو الى أن تكتل الاقتصادات الكبرى في العالم يجب أن ينجح في معالجة أزمات العالم الأكثر إلحاحاً.

ويأمل حلفاء الولايات المتحدة أن تقرّب الرياح الاقتصادية غير المواتية التي تولدت عن الحرب بين دول المجموعة.