سياسة
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أمريكا تفتح تحقيقاً في مقتل أبو عاقلة وإسرائيل تصفه بالـ"خطأ الجسيم"
أبلغت وزارة العدل الأمريكية نظيرتها الإسرائيلية أن FBI ستفتح تحقيقاً في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. وبدوره، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي قرار واشنطن بـ"الخطأ الجسيم"، مؤكداً أن بلاده لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي.
أمريكا تفتح تحقيقاً في مقتل أبو عاقلة وإسرائيل تصفه بالـ"خطأ الجسيم"
"خطأ جسيم".. إسرائيل ترفض التعاون مع واشنطن في تحقيق بشأن مقتل أبو عاقلة. / صورة: Reuters
15 نوفمبر 2022

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، الاثنين، أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية مؤخراً أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" فتح تحقيقاً في مقتل الصحفية الفلسطينية -الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وذكر الموقع أن 5 مصادر، بينها 4 مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بالقرار.

وفي هذا السياق، اعتبر الموقع الأمريكي أن التحقيق يعد أمراً "غير معتاد للغاية" ويمكن أن يؤدي إلى طلب أمريكي للتحقيق مع الجنود الذين شاركوا في العملية.

وأشار "أكسيوس" إلى أن إسرائيل ترفض دائماً وبشكل مؤكد، طلب التحقيق مع الجنود.

وكانت الإدارة الأمريكية واجهت ضغوطاً من قبل العشرات من الديمقراطيين في الكونغرس وعائلة أبو عاقله بمساءلة إسرائيل.

ووقّع أكثر من 20 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ خطاباً يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ومن جهته، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الاثنين، قرار واشنطن فتح تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة بـ"الخطأ الجسيم"، مؤكداً أن تل أبيب لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي.

جاء ذلك في بيان نشره غانتس على تويتر، بعد وقت قصير من إخطار وزارة العدل الأمريكية نظيرتها الإسرائيلية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" قرر فتح تحقيق في حادثة مقتل أبو عاقلة في مايو/أيار الماضي.

وأضاف غانتس: "أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقاً مهنياً ومستقلاً، جرى عرضه على الأمريكيين الذين جرى إشراكهم في التفاصيل".

وتابع: "أوضحتُ للممثلين الأمريكيين أننا نقف خلف جنود الجيش الإسرائيلي، وأننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي، ولن نسمح بالتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية".

وكانت أبو عاقلة مراسلة لقناة "الجزيرة"، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية عند مقتلها إنها أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تغطيتها اقتحامه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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