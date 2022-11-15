بحث رئيس هيئة الأركان الأمريكي مارك ميلي، مع نظيره التركي يشار غولر، التفجير الإرهابي الذي وقع في إسطنبول الأحد.

وذكر متحدث هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ديف باتلر، في بيان الثلاثاء، أن ميلي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي غولر.

وقال باتلر: "ناقش ميلي اليوم مع غولر، التفجير الإرهابي الأخير في إسطنبول، وأكّد مجدداً متانة العلاقات العسكرية الثنائية".

وأسفر التفجير الإرهابي الذي وقع الأحد في شارع استقلال وسط إسطنبول، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، حسب ما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.