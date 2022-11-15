سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين بإندونيسيا
الرئيس التركي يلتقي وليَّ العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية. ويحضر اللقاء وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، والمالية نور الدين نباتي، والزراعة وحيد كيريشجي.
أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين بإندونيسيا
أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين   / صورة: AA
15 نوفمبر 2022

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.

وجرى اللقاء بين أردوغان وبن سلمان بعيداً عن عدسات الصحفيين، وفق وكالة الأناضول.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والمالية نور الدين نباتي، والزراعة وحيد كيريشجي، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

وأشارت الوكالة إلى أنه حضر اللقاء عن الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، و بندر بن عبيد الرشيد سكرتير ولي العهد.

وتجمع تركيا والسعودية علاقات تاريخية لا سيما على مستوى دعم قضايا الأمة والتعاون الثنائي في المجالات كافة وبخاصة الاقتصادية، ومنذ زيارة الرئيس أردوغان التاريخية للمملكة في أبريل/نيسان الماضي بدأت تتنامى أكثر في مختلف المجالات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us