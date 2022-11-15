التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.

وجرى اللقاء بين أردوغان وبن سلمان بعيداً عن عدسات الصحفيين، وفق وكالة الأناضول.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والمالية نور الدين نباتي، والزراعة وحيد كيريشجي، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

وأشارت الوكالة إلى أنه حضر اللقاء عن الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، و بندر بن عبيد الرشيد سكرتير ولي العهد.

وتجمع تركيا والسعودية علاقات تاريخية لا سيما على مستوى دعم قضايا الأمة والتعاون الثنائي في المجالات كافة وبخاصة الاقتصادية، ومنذ زيارة الرئيس أردوغان التاريخية للمملكة في أبريل/نيسان الماضي بدأت تتنامى أكثر في مختلف المجالات.