سياسة
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أكبر خفض من نوعه.. أمازون تعتزم تسريح 10 آلاف موظف بداية من هذا الأسبوع
قال مصدر مطلع الاثنين إن شركة أمازون الأمريكية تعتزم تسريح نحو 10 آلاف موظف في مناصب إدارية وتكنولوجية ابتداء من هذا الأسبوع، أي ما يعادل 3% من موظفي الشركة.
أكبر خفض من نوعه.. أمازون تعتزم تسريح 10 آلاف موظف بداية من هذا الأسبوع
فقدت أسهم أمازون أكثر من 40% من قيمتها حتى الآن هذا العام  / صورة: Reuters
15 نوفمبر 2022

ذكر مصدر مطلع الاثنين أن شركة أمازون تخطط لتسريح نحو 10 آلاف موظف في وظائف إدارية وتكنولوجية ابتداء من هذا الأسبوع، فيما قد يمثل أكبر خفض من نوعه تقدم عليه الشركة حتى الآن.

وسيمثل تقليص الوظائف، الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق، نحو 3% من موظفي أمازون. وقال المصدر لوكالة رويترز إن العدد الدقيق قد يختلف مع مراجعة الوحدات داخل أمازون لأولوياتها.

وتعتزم شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت خفض وظائف في وحدة الأجهزة، والتي تصنع المساعد الصوتي أليكسا، وكاميرات الأمن المنزلية، بالإضافة إلى قسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية.

ولا يزال الإطار الزمني الذي ستبلّغ خلاله أمازون موظفيها بالتسريح غير واضح.

وعزا المصدر هذا الخفض إلى بيئة الاقتصاد الكلي التي تواجهها أمازون وشركات أخرى، والتي تشهد حالة من عدم اليقين.

وسجلت الوحدة التي تضم أليكسا خسارة تشغيلية تزيد عن 5 مليارات دولار سنوياً.

وتتوقع أمازون ومقرها سياتل، حدوث تباطؤ في نمو المبيعات في موسم العطلات المربح عادة.

وأمازون هي أحدث شركة أمريكية تجري تخفيضات كبيرة في قاعدة موظفيها استعداداً لتراجع اقتصادي محتمل. وسبقها ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لفيسبوك، التي قالت الأسبوع الماضي إنها ستلغي أكثر من 11 ألف وظيفة، أو 13% من قوتها العاملة، لخفض التكاليف.

وجاءت تويتر من بين الشركات الأخرى التي خفضت من قاعدة موظفيها، إضافة إلى ميكروسوفت وسناب.

وأدى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكلفة العمالة والنقل إلى إعاقة الشركات التي كانت قد استعانت بعدد كبير من القوى العاملة خلال جائحة كورونا، عندما ارتفع الطلب على التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت.

والآن، ومع تضرر طلب المستهلكين من ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض، يفكر الكثيرون في خفض الوظائف.

وفقدت أسهم أمازون أكثر من 40% من قيمتها حتى الآن هذا العام. وانخفضت 1.1% في تعاملات منتصف الاثنين إلى 99.67 دولار للسهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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