سياسة
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الجيش الألماني يسحب ملابس عسكرية تحمل شعاراً "نازياً".. ما القصة؟
صدرت أوامر لجنود الجيش الألماني بنزع ملصقات من زيهم العسكري الجديد لأنها تحمل أحرفاً قد يجري تفسيرها على أنها شعار نازي. وترتبط الأحرف "SS" بمنظمة عسكرية نازية ووحشية، نشرت الرعب عبر أراضي الرايخ الثالث ونفّذت جرائم الهولوكوست.
الجيش الألماني يسحب ملابس عسكرية تحمل شعاراً "نازياً".. ما القصة؟
خطأ في الأحرف.. الجيش الألماني يسحب ملابس عسكرية تحمل شعاراً "نازياً". / صورة: AP
15 نوفمبر 2022

صدرت أوامر لجنود الجيش الألماني بنزع ملصقات من زيهم العسكري الجديد لأنها تحمل أحرف "SS"، والتي قد يجري تفسيرها على أنها شعار نازي.

ووفقاً لما جاء في صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، في الأسابيع الأخيرة وزّعت وزارة الدفاع الألمانية حوالي 313 ألف مجموعة من الملابس القتالية على قواتها العسكرية، بما في ذلك خوذات وأكياس النوم وسترات وسراويل مقاومة للماء بتكلفة 2.3 مليار يورو.

وصُنّفت تلك الملابس والأدوات وفقاً لأحجامها باللغة الإنجليزية مثل "S و M و L و XL"، ولكن يبدو أن مصممي الملابس أرادوا وضع قياس أقل من صغير، فوضعوا حرف S مكرراً، والذي يشير إلى "Small Short" بمعنى "صغير جداً".

وتاريخياً، ترتبط الأحرف "SS" بـ Schutzstaffel، أي المنظمة العسكرية النازية التي نشرت الرعب عبر أراضي الرايخ الثالث ونفّذت جرائم الهولوكوست.

ويجرّم القانون الألماني استخدام هذه الأحرف في جميع الولايات الألمانية الستة عشرة باستثناء ولاية واحدة.

وفي هذا الصدد، أمرت الوزارة أي جندي تلقّى سترات عليها ملصقات "SS" بإزالتها على الفور، ولم يتضح عدد الملابس التي كان عليها الأحرف، لكن متحدثاً باسم الوزارة قال إن الملصقات لم تكن منتشرة في كل الملابس.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان: "هذه مشكلة إنتاج (..) إنه عدد صغير جداً من السترات، وبمجرد أن علمنا بما حدث، أصدرنا تعميماً للجنود يفيد بضرورة التخلص من هذه الملصقات على الفور".

وأشار البيان: "نحن الآن على اتصال مع الشركة المصنعة للتحقيق فيما حدث. ونحن نعلم أن الأمر يبدو غريباً للغاية بالنسبة للجمهور، لذلك كان علينا التعامل معه على الفور".

وخُتم البيان بالقول: "نحن نحقق في القضية، وبمجرد أن يكون لدينا نتائج واضحة فإننا سنتصرف بموجبها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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