سياسة
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على هامش قمة الـ20.. بايدن يلتقي أردوغان ويؤكد دعم شراء تركيا مقاتلات F-16
التقى الرئيس رجب طيب أردوغان الثلاثاء الرئيسَ الأمريكي جو بايدن كجزء من قمة قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
على هامش قمة الـ20.. بايدن يلتقي أردوغان ويؤكد دعم شراء تركيا مقاتلات F-16
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظير الأمريكي جو بايدن. / صورة: AA
15 نوفمبر 2022

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الرئيسَ الأمريكي جو بايدن كجزء من قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة بالي في إندونيسيا.

وعقد الرئيسان اجتماعاً مغلقاً أمام الصحافة، بحضور وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ووزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، ووزير الدفاع خلوصي أقار.

وحسب بيان صادر عن دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية، جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات بين البلدين، وبخاصة القضايا التجارية والأمنية.

وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اللقاء عن تعازيه لمن فقدوا أرواحهم في التفجير الإرهابي الذي وقع، الأحد، في شارع استقلال بحي تقسيم في إسطنبول.

وقيّم الرئيسان خلال الاجتماع أيضاً التطورات الإقليمية، وشكر الرئيس الأمريكي نظيره التركي على جهوده في استئناف العمل باتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود وحل الخلافات الروسية الأوكرانية المتعلقة بالاتفاقية.

وأشار بايدن إلى أنهم سيستمرون في دعم عملية شراء مقاتلات F-16 بين تركيا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي إن تركيا طرف فاعل ومهم في عملية انضمام السويد في الناتو.

وفي وقت سابق الثلاثاء، افتتح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

و"مجموعة العشرين" هو منتدى تأسس سنة 1999 لمواجهة الأزمات المالية، ويمثل ثلثي حجم التجارة في العالم.

وتضم المجموعة: الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية من قارة آسيا، وجنوب إفريقيا من إفريقيا، والأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من أمريكا الشمالية.

كما تضمّ بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي من أوروبا، إضافة إلى روسيا وتركيا، وأستراليا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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