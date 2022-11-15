أصدرت السلطات الجزائرية قراراً بإغلاق قناة فضائية خاصة بسبب بث مشاهد وصفتها بـ"المنافية لقيم المجتمع والدين الإسلامي".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن سلطة ضبط السمعي البصري (هيئة حكومية مكلفة بالرقابة على نشاط الفضائيات) أنها قررت الاثنين "الإغلاق النهائي لقناة الأجواء".

وأوضحت أن سبب القرار "بث القناة سهرة بها محتوى مخل بالحياء يتنافى مع قيم مجتمعنا وديننا الحنيف".

والأحد والاثنين تداول ناشطون عبر منصات التواصل بالجزائر، منشورات حول بث فضائية الأجواء فيلماً تضمن مشاهد وُصفت بأنها "خادشة للحياء".

ونشرت إدارة القناة الفضائية صبيحة الثلاثاء، بياناً جاء فيه أنه "تطبيقاً لقرار سلطة ضبط السمعي البصري يتوقف نهائياً بث القناة".

وأضافت أنها "تتأسف وتعتذر إلى كل مشاهديها وعامة الشعب الجزائري عن الخطأ الفادح المرتكب".

ومنذ عام 2012، بدأت عدة قنوات فضائية خاصة بث مضامين حول الجزائر، إخبارية وفنية وسياسية واجتماعية، من الخارج.

وتُسَجل تلك القنوات لدى وزارة الإعلام كقنوات أجنبية معتمدة للعمل في البلاد، وتضطر إلى بث برامجها من الخارج لعدم وجود قانون محلي حول البث السمعي البصري.