سياسة
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"سنمحوهم من المنطقة".. تركيا تتوعد منفذي تفجير إسطنبول بدفع ثمن إرهابهم
قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الإرهابيين الذين لم يجرؤوا على الوقوف أمام القوات التركية في شمالي سوريا والعراق، أظهروا للعالم مرات عديدة مدى دناءتهم باستهدافهم المدنيين، سيدفعون ثمن إرهابهم وسيجري محوهم من هذا البلد والمنطقة.
"سنمحوهم من المنطقة".. تركيا تتوعد منفذي تفجير إسطنبول بدفع ثمن إرهابهم
 تركيا تتوعد منفذي تفجير إسطنبول بدفع ثمن إرهابهم. / صورة: AA
15 نوفمبر 2022

شدّدت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، على أن الإرهابيين المسؤولين عن التفجير الذي وقع في إسطنبول قبل يومين، سيدفعون ثمن فعلتهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإرهابيين الذين لم يجرؤوا على الوقوف أمام القوات التركية في شمالي سوريا والعراق، أظهروا للعالم مرات عديدة مدى دناءتهم باستهدافهم المدنيين.

وأضاف البيان: "ثمة من يصر على عدم اعتبار المنظمات الإرهابية وخاصة ’PKK/YPG’ أعداء للإنسانية والشعوب".

وأكّدت الوزارة أن الذين استهدفوا المدنيين الأبرياء في تقسيم بأبشع الطرق الإرهابية سيدفعون الثمن، وسيجري محوهم من هذا البلد والمنطقة.

ودعت بالرحمة للشهداء، وقدمت تعازيها إلى ذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأمس الاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "PKK/PYD/YPG" الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن، أن الإرهابية تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم "PKK/PYD/YPG" في مدينة عين العرب السورية.​​​​​​​

وأشار البيان إلى أنّ عملية القبض على الإرهابيين جاءت بعد فحص تسجيلات 1200 كاميرا وتوقيف 46 مشتبهاً في مداهمات استهدفت 21 عنواناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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