سياسة
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جورجيا تعلن إحباط "مخطط إيراني" لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي على أراضيها
أفادت هيئة البث العبرية بإحباط الأمن الجورجي "مخططاً إيرانياً" لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي. ولم يصدر تعليق من السلطات الإسرائيلية على هذه المعلومات أو اسم رجل الأعمال المستهدف، كما لم تعلّق طهران فوراً على ذلك.
جورجيا تعلن إحباط "مخطط إيراني" لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي على أراضيها
إعلام عبري: إحباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي بجورجيا / صورة: AA
15 نوفمبر 2022

قالت هيئة البث العبرية الثلاثاء، إن أجهزة الأمن الجورجية أحبطت "مخططاً إيرانياً" لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي.

وذكرت هيئة البث أن "جورجيا أعلنت أن أجهزة الأمن المحلية أحبطت مخطط اغتيال لرجل أعمال إسرائيلي بواسطة خلية يقودها مواطن إيراني".

وأضافت: "تألفت الخلية من مواطن باكستاني ومواطنَين مزدوجَي الجنسية، إيراني وجورجي".

وتابعت: "جزءاً من الاعتقالات، صادرت الشرطة الجورجية ذخيرة وأسلحة، بالإضافة إلى هواتف".

وأشارت إلى أن "الخلية تابعت رجل الأعمال وتسلمت أموالاً وتعليمات من مواطن إيراني مقيم في الخارج".

وزادت هيئة البث: "جاء في إعلان السلطات الجورجية أنه من أجل إخفاء آثارهم، لم يلتقِ أعضاء الخلية وجهاً لوجه، لكنهم تمكنوا من نقل الأسلحة بينهم عن طريق إخفائها في مخابئ".

وأوضحت أن "القاتل وصل إلى جورجيا عبر دولة ثالثة (لم تسمّها)".

ولم يصدر تعليق من السلطات الإسرائيلية على هذه المعلومات أو اسم رجل الأعمال المستهدف، كما لم تعلق طهران فوراً على ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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