دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء العالم إلى التحرك لتجنب حدوث أزمة غذائية أكبر.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة "أمن الغذاء والطاقة"، بقمة قادة دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأكد أردوغان ضرورة استقرار أسواق الأسمدة العالمية بسرعة، قائلاً: "وإلا فسنواجه أزمة غذائية أكبر خلال العام المقبل".

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتوصيل الحبوب (المُصدَّرة عبر البحر الأسود) إلى المناطق الأقل نماءً وخاصة إفريقيا.

وأشار الرئيس التركي إلى أن العالم يواجه احتمال حدوث أزمة في الأرز كما في القمح وزيت عباد الشمس والذرة.

وبيّن أن تركيا باعتبارها مركزاً للطاقة تقدم مساهمة واضحة في أمن المنطقة القريبة منها وبخاصة أوروبا، على غرار إدارة أزمة الغذاء.

وتعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين، والتي افتُتحت الثلاثاء في جزيرة بالي الإندونيسية، وتستمر ليومين، للمرة الأولى منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وجاءت القمة بدعوة من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى الوحدة والعمل الجاد لإصلاح الاقتصاد العالمي، على الرغم من الخلافات العميقة بشأن الحرب.