سياسة
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"خطوة للسلام".. رئيس الفيفا يدعو إلى هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال المونديال
وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو خلال كلمته أمام قادة العالم في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية، دعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا خلال فترة بطولة كأس العالم.
"خطوة للسلام".. رئيس الفيفا يدعو إلى هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال المونديال
رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا خلال فترة بطولة كأس العالم / صورة: AP
15 نوفمبر 2022

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، الثلاثاء، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا خلال فترة بطولة كأس العالم.

جاء ذلك في كلمته أمام قادة العالم في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال رئيس الفيفا إن "كرة القدم أكثر من مجرد رياضة، ولها تأثير اجتماعي ضخم.. كرة القدم تعني الشغف والتسامح والاندماج والتعليم"، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وأضاف: "نظراً إلى أن كرة القدم توحد العالم، فإن كأس العالم مناسبة لجمع الناس معاً في سلام، والاستمتاع بشيء نحن في أمس الحاجة إليه في الأوقات المضطربة التي نعيشها".

وأشار إنفانتينو إلى أن روسيا استضافت مونديال عام 2018، وتسعى أوكرانيا إلى استضافة كأس العالم في 2030.

وأضاف: "ما أناشدكم به جميعاً هو التفكير في وقف إطلاق نار مؤقت، لمدة شهر واحد، طوال فترة كأس العالم لكرة القدم، أو على الأقل إنشاء ممرات إنسانية، أو أي شيء يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحوار خطوة أولى نحو السلام".

وتابع: "أنتم قادة العالم ولديكم القدرة على التأثير في مجرى التاريخ".

وينطلق المونديال بمباراة الافتتاح في 20 نوفمبر الجاري بين قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يُقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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