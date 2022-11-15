أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني والمناخ التركي مراد قوروم، ترشّح بلاده لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين للتغير المناخي، المزمع عقده عام 2026.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء، عقب مشاركته في جلسة وزارية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" في منتجع شرم الشيخ المصري.

وأضاف الوزير التركي أنهم وعقب إعلان ترشيح أنقرة نفسها لاستضافة المؤتمر المذكور، سيتقدمون بطلب رسمي للأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن تركيا استضافت سابقاً عديد المؤتمرات والاجتماعات، سواء الإنسانية أو تلك المتعلقة بالمناخ.

واعتبر أن الترشح لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين للتغير المناخي، خطوة تسعى من خلالها تركيا إلى مشاركة العالم حملاتها الجديدة فيما يخص المناخ.

وفي سياق متصل، قال الوزير التركي إن بلاده حدّثت "بيان المساهمة الوطنية"، إذ رفعت بموجبه معدل أهدافها لتخفيض انبعاثات الكربون من 21 إلى 41%، بحلول عام 2030.

وأكد مواصلة تركيا بحزم جهودها ضد التغيّرات المناخية، في ضوء أهدافها الخاصة بالانبعاث الصفري.