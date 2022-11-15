عرضت تايوان تكنولوجيتها ذاتية التطوير للطائرات المسيّرة الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة من تهديدات الصين باستخدام القوة لتأكيد سيطرتها على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وقدم معهد تشونغ-شان للعلوم والتكنولوجيا الذي يطور التكنولوجيا العسكرية، لمحة نادرة عن الطائرة "جيان شيانغ" التي صُممت لتدمير رادارات العدو، وعدة مركبات قتالية جوية مسيرة أخرى.

وظهرت 12 طائرة مسيّرة للاستخدام الواحد على متن شاحنة، بصاروخ ملحق بها، توجه الطائرة بمحرك مروحي قبل أن تصطدم بأهدافها.

وقال تشي لي-بينغ، مدير قسم البحث العلمي للأنظمة الجوية البحرية في المعهد، إن أي دولة ”واثقة من نفسها” ستخرج باستراتيجيات وتطور تكنولوجيات الدفاع.

وأضاف أن المركبات القتالية الجوية المسيّرة ”اتجاه مستقبلي. ولهذا نقوم بأبحاث عليها ونخرج ببعض الاستراتيجيات”.

وبدأ جيش تايوان الشهر الماضي استقبال أول شحنة من 100 مروحية مسيرة من المعهد. وأكد تشي أهميتها في إرسال صور إلى أنظمة القيادة والاتصال في الجيش من أجل التحليل وتوجيه ذلك لوحدات القتال.

وطورت تايوان أيضاً “تينغ يون”، التي تشبه المركبة الأمريكية الجوية المسيّرة “إم كيو-9 ريبر” ويمكنها أن تظل محلقة حتى 24 ساعة.