تعتزم بريطانيا تخصيص 4.2 مليار جنيه إسترليني (4.9 مليار دولار) لشراء خمس فرقاطات جديدة من مجموعة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية العملاقة، سعياً لتعزيز الأمن "في مواجهة تزايد التهديدات الروسية"، حسبما أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك الثلاثاء.

وأكد سوناك في بيان صادر عن داونينغ ستريت أن "المملكة المتحدة وحلفاءها يتخذون الخطوات لتعزيز أمنهم في مواجهة تهديدات روسية متزايدة".

وأضاف أن "أفعال روسيا تضعنا جميعاً في خطر. وفيما نقدّم للشعب الأوكراني الدعم الذي يحتاج إليه، فنحن نعمل وفقاً لخبرة المملكة المتحدة الواسعة على حماية أنفسنا وحلفائنا. وهذا يشمل بناء الجيل المقبل من السفن الحربية البريطانية".

ويمثّل هذا المبلغ المرحلة التالية من برنامج يجري بموجبه حالياً بناء ثلاث سفن. ويُتوقع الانتهاء من بناء الفرقاطات الثماني بحلول منتصف 2030.

وأكدت مجموعة بي إيه إي سيستمز في بيان منفصل طلبية شراء خمس فرقاطات إضافية طراز سيتي كلاس تايب 26.

وأضافت أن الطلبية ستوفر أربعة آلاف وظيفة في كل أقسام الشركة وسلسلة الإمداد.

وجاء الإعلان الثلاثاء في معرض إدانة سوناك "غزو روسيا الوحشي" لأوكرانيا، في كلمة له أمام قمة مجموعة العشرين في بالي الإندونيسية.

ولم يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة وأوفد وزير خارجيته نيابة عنه.

من جهة أخرى، أفادت مجموعة "بي إيه سيستمز" بارتفاع عدد الطلبيات لديها عقب الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار أسهمها بأكثر من 3% في تداولات فترة الصباح بسوق لندن.