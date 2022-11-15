قالت إسرائيل إنها استدعت السفير الأوكراني الثلاثاء ووبخته على خلفية تصويت كييف لصالح قرار لفتح تحقيق دولي في الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

ويطالب القرار الذي وُوفق عليه في الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي، محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري "على نحو عاجل" في "احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية"، الذي قال إنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الثلاثاء، أنها عبّرت للسفير يفجن كورنيتشوك عن "الاستياء" إزاء تصويت أوكرانيا لصالح القرار.

وأضاف البيان "وُضِّح للسفير أن هذا السلوك لا يُعدّ ودياً".

من جانبها قالت السفارة الأوكرانية في إسرائيل في بيان نشرته على فيسبوك: "أعرب السفير الأوكراني عن خيبة الأمل من موقف إسرائيل التي امتنع ممثلها عن الإدلاء بصوته في تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة التعويضات الروسية لأوكرانيا".

وبينما أشار البيان الإسرائيلي إلى أنه جرى "استدعاء" السفير، قالت أوكرانيا إن الاجتماع رُتِّب له مسبقاً ولم يكن استدعاءً.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية التي يطمح الفلسطينيون إلى إقامة دولة لهم عليها، في حرب عام 1967. وتوقفت محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة عام 2014.

وأيّدت لجنة إنهاء الاستعمار بالأمم المتحدة القرار بعد التصويت لصالحه بأغلبية 98 دولة، مقابل اعتراض 17 وامتناع 52 دولة عن التصويت.

وفي اجتماع اللجنة الخميس، قال نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الذي صوّت ضد القرار، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "سيأتي بنتائج عكسية ولن يؤدي إلا إلى إبعاد الطرفين عن الهدف الذي نريده جميعاً وهو التوصل إلى حل على أساس دولتين عبر المفاوضات".

وكانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني، وهو ما تعارضه إسرائيل.