زار عدد من القناصل العرب في إسطنبول موقع التفجير الإرهابي الذي وقع يوم الأحد في شارع استقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول.

وخلال زيارتهم مساء الثلاثاء، قرأ المشاركون الفاتحة على أرواح الضحايا كما وضعوا أكاليل الزهور في الموقع.

وأعرب القنصل السعودي في إسطنبول أحمد بن محمد عقيل في كلمته خلال الزيارة، عن بالغ تعازيه لتركيا حكومة وشعباً، مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

والاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير اعترفت في أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "PKK/PYD/YPG" الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن، أن الإرهابية تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم "PKK/PYD/YPG" في مدينة عين العرب السورية.​​​​​​​

وأشار البيان إلى أنّ عملية القبض على الإرهابيين جاءت بعد فحص تسجيلات 1200 كاميرا وتوقيف 46 مشتبهاً في مداهمات استهدفت 21 عنواناً.

وأسفر التفجير الإرهابي الذي وقع الأحد في شارع استقلال وسط إسطنبول، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة.