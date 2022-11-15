سياسة
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حارس منتخب فرنسا: اللاعبون يتعرّضون لضغط كبير كي يهاجموا قطر قبل المونديال
صرّح حارس مرمى المنتخب الفرنسي لكرة القدم هوغو لوريس، في مؤتمر صحفي عُقد بمركز "كليرفونتين"، بأن "اللاعبين يتعرضون لضغط كبير للتحدث ضد قطر".
حارس منتخب فرنسا: اللاعبون يتعرّضون لضغط كبير كي يهاجموا قطر قبل المونديال
حارس المنتخب الفرنسي هوغو لوريس: اللاعبون يتعرضون لضغط كبير كي يهاجموا قطر / صورة: AFP
15 نوفمبر 2022

قال حارس مرمى المنتخب الفرنسي ونادي توتنهام الإنجليزي هوغو لوريس إن "اللاعبين يتعرضون لضغط كبير للتحدث ضد قطر".

وأعرب لوريس عن اتفاقه مع رسالة الاتحاد الدولي "الفيفا"، التي وُجهت إلى 32 منتخباً، حول ضرورة التركيز على كرة القدم والابتعاد عن السياسة.

وقال الحارس الفرنسي في مؤتمر صحفي عُقد بمركز "كليرفونتين"، إنه "إذا كان عليك ممارسة الضغط، فيجب أن يكون ذلك قبل 10 سنوات، أما الآن قد فات الأوان"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع: "يجب أن نفهم أن هذه الفرصة تأتي للاعبين مرة واحدة كل 4 أعوام، وهم يريدون تحقيق النجاح، لذا ينبغي أن يكون التركيز على اللعب، أمّا السياسة فليست شأننا".

وذكر لوريس: "أن تكون حامل اللقب ليس بالمهمة السهلة، إذا نظرت إلى الأبطال الثلاثة السابقين، فقد عانوا كثيراً ولم يمروا من مرحلة المجموعات".

وأضاف: "هذا هدفنا الأساسي، علينا أن نلعب في أفضل حالاتنا، ومن ثم نعرف أنها ستكون منافسة مختلفة عن دور الـ16 وما بعده.. في مباراة واحدة، كل شيء ممكن".

وشارك لوريس البالغ من العمر 35 عاماً في 139 مباراة دولية، وتوّج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018.

وتنطلق نهائيات كأس العالم بمباراة الافتتاح في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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