دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إلى إعادة هيكلة النظام الصحي العالمي، لكي يخدم الإنسانية جمعاء.

جاء ذلك في ندوة لدائرة الاتصال بعنوان: "دبلوماسية الصحة في عالم جديد ما بعد الجائحة" عُقدت على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأكد ألطون على استعداد تركيا لتحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق الاستقرار في هندسة الصحة العالمية.

وأشار إلى أنّ تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تؤدي دوراً "استقرارياً" في عصر عالمي غامض.

وأشار إلى أنّ جائحة كورونا وتداعياتها زادت الغموض العالمي في الصحة والتجارة والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات.

وافتُتحت قمة قادة دول مجموعة العشرين، الثلاثاء في جزيرة بالي الإندونيسية، وتستمر ليومين.

وجاءت القمة بدعوة من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى الوحدة والعمل الجاد لإصلاح الاقتصاد العالمي.