رد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء على إعلان دونالد ترمب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية بالقول إن الرئيس الجمهوري السابق "خذل" بلاده خلال توليه منصبه.

وقال بايدن في تغريدة من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين "دونالد ترمب خذل أمريكا".

وأرفق تغريدته بفيديو يقول إن ترمب خلال رئاسته تربع على "اقتصاد مزور لصالح الأثرياء" و"هاجم النظام الصحي" و"دلل المتطرفين" و"هاجم حقوق المرأة" و"حرّض العصابات العنيفة" من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 إلى خسارة.

وفي وقت لاحق، أثناء المشاركة في احتفال لغرس أشجار المنغروف مع قادة آخرين من مجموعة العشرين، سأل الصحفيون بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رد فعلهما حيال إعلان ترمب.

ونظر الرئيسان إلى بعضهما البعض للحظات قبل أن يجيب بايدن "في الحقيقة لا"، بينما بقي ماكرون صامتاً.

وفي إطار سعيه إلى مواجهة جديدة ضد جو بايدن، أصدر ترمب إعلانه في منزله في مارالاجو في فلوريدا، بعد أسبوع من انتخابات التجديد النصفي التي فشل فيها الجمهوريون في الفوز بعدد المقاعد التي كانوا يأملونها في الكونغرس.

وفي خطاب استمر لأكثر بقليل من ساعة واحدة وبُث على الهواء مباشرة على التلفزيون الأمريكي، قال ترمب أمام حشد من أفراد أسرته والمتبرعين "من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قدم مساعدو ترمب أوراقاً إلى لجنة الانتخابات الاتحادية الأمريكية لتشكيل لجنة تسمى "دونالد جيه. ترمب رئيساً لأمريكا 2024".