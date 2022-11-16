سياسة
2 دقيقة قراءة
العاهل المغربي يجدد دعمه إقامةَ دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية
أعلن العاهل المغربي دعمه إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في برقية تهنئة بعثها إلى الرئيس الفلسطيني بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال.
العاهل المغربي يجدد دعمه إقامةَ دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية
العاهل المغربي محمد السادس يعلن دعمه إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية  / صورة: AFP
16 نوفمبر 2022

أعلن العاهل المغربي محمد السادس في برقية تهنئة بعثها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، دعمه إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة أنباء المغرب الرسمية، أن العاهل المغربي "جدّد دعم المملكة الثابت لجهود تحقيق تطلعات حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".

وأضافت أن الملك محمد السادس "أعرب عن تمنياته للشعب الفلسطيني بتحقيق ما ينشده من تقدم وازدهار في ظل السلام والحرية والاستقلال".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أحيا الفلسطينيون ذكرى مرور 34 عاماً على إصدار الرئيس الراحل ياسر عرفات "وثيقة الاستقلال" التي أعلن فيها "قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وقال محمود عباس، في كلمته بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، إن "السلام والاستقرار يبدآن بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية التي أقرّتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية" وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبالرغم من إعلان وثيقة الاستقلال في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، إلا أن الفلسطينيين لا يزالون يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عرفات في نص الوثيقة التي كتبها وحررها الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: "إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us