أعلن العاهل المغربي محمد السادس في برقية تهنئة بعثها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، دعمه إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة أنباء المغرب الرسمية، أن العاهل المغربي "جدّد دعم المملكة الثابت لجهود تحقيق تطلعات حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".

وأضافت أن الملك محمد السادس "أعرب عن تمنياته للشعب الفلسطيني بتحقيق ما ينشده من تقدم وازدهار في ظل السلام والحرية والاستقلال".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أحيا الفلسطينيون ذكرى مرور 34 عاماً على إصدار الرئيس الراحل ياسر عرفات "وثيقة الاستقلال" التي أعلن فيها "قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وقال محمود عباس، في كلمته بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، إن "السلام والاستقرار يبدآن بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية التي أقرّتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية" وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبالرغم من إعلان وثيقة الاستقلال في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، إلا أن الفلسطينيين لا يزالون يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عرفات في نص الوثيقة التي كتبها وحررها الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: "إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف".