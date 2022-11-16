سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب موت مهاجرين على الحدود.. وزير الداخلية الإسباني يواجه شبح الإقالة
صرّحت النيابة العامة الإسبانية أنها ستحقق في حادثة مليلة المأساوية، التي أودت بحياة 23 مهاجراً بعد تصدي قوات إسبانية ومغربية لهم. وفي مطلع الشهر الجاري، نشرت BBC فيلماً وثائقياً بعنوان "موت على الحدود" تظهر فيه عدة لقطات عن الحادث.
بسبب موت مهاجرين على الحدود.. وزير الداخلية الإسباني يواجه شبح الإقالة
وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا. / صورة: إعلام إسباني
16 نوفمبر 2022

أصبحت قضية حادثة مليلة المأساوية، التي راح ضحيتها عشرات المهاجرين الأفارقة، تحاصر إسبانيا بعدما صرّحت النيابة العامة بأن ما حدث سينتج عنه تحقيق، وهذا يعني نفي رواية الحكومة الإسبانية وقد تؤدي التحقيقات إلى استقالة وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا.

وفي يوم 24 يونيو/حزيران الماضي حاول آلاف المهاجرين الأفارقة دخول مدينة مليلة عبر الهجرة غير الشرعية، مما جعل القوات الإسبانية والمغربية تتصدى لهم وتوفي 23 مهاجراً إثر هذا التصدي.

وفي مطلع الشهر الجاري، نشرت BBC فيلماً وثائقياً بعنوان "موت على الحدود" تظهر فيه عدة لقطات عن الحادث، الأمر الذي أربك حكومة مدريد.

من جانبها، أغلقت الحكومة المغربية الملف بإصدار عقوبات في حق بعض المهاجرين، بينما لم يحظَ الملف باهتمام محلي كبير.

وبعد نشر الفيلم المأساوي، صرّح رئيس النيابة العامة الإسبانية، ألفارو أورتيس الثلاثاء بأن “سقوط عدد كبير من الأشخاص قتلى في مأساة 24 يونيو يتطلب تحقيقاً معمقاً”. وذكر أن التحقيق جار، إذ سيتم اتخاذ القرار على ضوء ما سيسفر عنه، في إشارة الى محاكمة محتملة، وفق وكالة أوروبا برس.

وعلى صعيد آخر، أكّد محامي الشعب الإسباني، آنخيل غابيلوندو، دخول قوات مغربية الى أراضي مليلة لسحب المهاجرين نحو الأراضي المغربية.

وتطالب النيابة الإسبانية، وزارة الداخلية، بالحصول على جميع أشرطة الفيديو للنظر في الحادث ومعرفة الحقيقة الكاملة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us