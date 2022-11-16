قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجهات التي تدعم تنظيم YPG/PKK الإرهابي بحجة محاربته تنظيم داعش الإرهابي شريكة في كل قطرة دماء أراقها التنظيم.

جاء ذلك رداً على سؤال بخصوص التفجير الإرهابي الذي وقع بشارع استقلال وسط إسطنبول يوم الأحد وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات، خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان الأربعاء عقب قمة قادة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل بكل حزم تنفيذ استراتيجيتها في القضاء على خطر الإرهاب من جذوره.

وتابع "أؤكد مجدداً أنه لا مكان لأي شكل من أشكال الإرهاب في مستقبل بلدنا ومنطقتنا."

وأكد أردوغان أن الإرهابيين لن يستطيعوا الهروب من النهاية المؤلمة التي تنتظرهم مهما فعلوا وأيّا كانت الجهات التي يختبئون وراءها.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تنتظر من جميع أصدقائها وحلفائها أن يدعموا بصدق نضال تركيا المشروع في مكافحة الإرهاب.

اتفاق الحبوب

وفيما يخص اتفاقية الحبوب، قال أردوغان إن المحادثات بشأن ممر الحبوب متواصلة وإنه يعتقد أنها ستستمر حالياً ولا توجد أي مشاكل، مشيراً إلى أنه مستمر في محادثاته مع نظيره الروسي بوتين بخصوص هذا الشأن.

وتابع: "سنناقش شحنات الأسمدة والأمونيا عبر ممر الحبوب خلال الاجتماع مع السيد بوتين وسنسعى إلى تمديد الاتفاق سنة واحدة."

قصف بولندا

وفيما يتعلق بسقوط صاروخين داخل الحدود البولندية يُعتقد أنهما أطلقا من روسيا قال أردوغان إنه يجب احترام البيان الروسي بشأن القصف وانتظار نتائج التحقيقات.

وقال "قد يكون هناك خطأ فني أو ما شابه ذلك، والرئيس الأمريكي استبعد أن يكون عملاً مقصوداً. علينا أن ننتظر التحقيقات والحصول على التفاصيل قبل أن نقدم أي بيان أو نحدد أي موقف".

وحول المباحثات التركية- الأمريكية للحصول على مقاتلات F-16 قال أردوغان إن نظيره الأمريكي بايدن أبلغه بوجود تطورات إيجابية في هذا الملف.

وتطرق الرئيس التركي إلى مسألة عضوية جمهورية شمال قبرص التركية في منظمة الدول التركية قائلاً: "لا نحتاج إلى إذن من جهة أو دولة ما بخصوص عضوية جمهورية شمال قبرص في منظمة الدول التركية، فقد انتهى ذلك الأمر".

استفزازات اليونان

فيما يتعلق بالاستفزازت اليونانية، قال أردوغان "ثمة شخصان أو ثلاثة باليونان يطلقون تصريحات تسيء إلى تركيا".

وأضاف "على اليونان أن تعرف حدودها مع #تركيا وأن تعلم أنها لا تستطيع مواجهة تركيا لأن تركيا دولة قوية، وعليها أن تقرأ الماضي بشكل جيد، لأنها ستعلم ما أقبلت عليه".

وقال: "ليس لدينا أي نية لطلب أي ترخيص من قبل اليونان لمواصلة التنقيب في مياهنا البحرية، وأي عمليات استفزازية سيجري الرد عليها في وقتها".