سياسة
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بمشاركة بعض دول الناتو.. فرنسا تستعد لإطلاق أكبر تدريبات عسكرية لها في 2023
تعتزم فرنسا إجراء تدريبات "أوريون" العسكرية بمشاركة 12 ألف جندي بمن فيهم قوات من حلف الأطلسي، وهي أكبر عملية تدريبات لها في 2023. وستضم أوريون دولاً أوروبية في حلف الناتو هي ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة.
بمشاركة بعض دول الناتو.. فرنسا تستعد لإطلاق أكبر تدريبات عسكرية لها في 2023
بمشاركة بعض دول الناتو.. فرنسا تستعد لإطلاق أكبر تدريبات عسكرية في 2023. / صورة: AFP
16 نوفمبر 2022

تعتزم فرنسا إجراء أكبر تدريبات عسكرية لها بمشاركة 12 ألف جندي بمن فيهم قوات من حلف الأطلسي، في النصف الأول من العام القادم، حسب ما أعلن قائد في هيئة الأركان المشتركة الثلاثاء.

وستركز التدريبات على خوض نزاع كبير ضد دولة أجنبية غير محددة، حسب قائد وحدة انتشار القوات لدى الأركان المشتركة الفرنسية إيف ميتاير.

وستأتي التدريبات على وقع الحرب الروسية في أوكرانيا التي اندلعت في شباط/فبراير من هذا العام.

وقال ميتاير إن "السياق الجيوسياسي يبرر هذه التدريبات"، لكنه أضاف أن الخطة بدأ إعدادها منذ 2020 وتلت مراجعة فرنسية استراتيجية نُشرت عام 2017.

وأوضح أن المراجعة أشارت إلى "ضرورة الاستعداد لنزاع كبير" بعد عقدين تقريباً من خوض حروب غير متكافئة معظمها مع جماعات وليس دولاً، مثل الجهاديين.

وأضاف أن التمارين التي أطلق عليها تسمية "أوريون"، ستضم دولاً أوروبية في حلف شمال الأطلسي هي ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وبين أواخر فبراير/ شباط ومطلع مايو/ أيار، سيخوض 7 آلاف عسكري تدريبات تشمل عمليات بحرية في البحر المتوسط وعملية برمائية وجسراً جوياً في جنوب فرنسا.

وستحاكي هذه المرحلة تدخّلاً في دولة قوضتها أنشطة مليشيات، وجارة لدولة نووية قوية تؤجج الاضطرابات.

ومن منتصف نيسان/أبريل إلى مطلع أيار/مايو، سيشارك الجنود في محاكاة لنزاع جوي وبري مع تلك الدولة القوية، يتضمن نشر ما يصل إلى 12 ألف عسكري في شمال فرنسا.

وستشمل "أوريون" مكونات برية وبحرية وجوية وفضائية إضافة الى حرب إلكترونية وعمليات مدنية مثل الإسعافات والنقل، وفق ميتاير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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