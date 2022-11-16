أصدر زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بياناً الأربعاء أدانوا فيه، "بأشد العبارات"، الهجوم الروسي على أوكرانيا. وطالب البيان بـ"الانسحاب الروسي الكامل وغير المشروط" من أراضي أوكرانيا.

وجاء في البيان أن "معظم الأعضاء نددوا بشدة بالحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية كبيرة وتفاقم أوجه الضعف في الاقتصاد العالمي".

وقال عضو في وفد ألمانيا إن الموافقة على البيان جاءت دون إدخال أي تعديلات على المسودة التي صدرت أمس الثلاثاء.

وجاء في البيان أن هناك "وجهات نظر أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات".

وقال الزعماء إنه يجب الالتزام بالقانون الدولي وإن التهديد باستخدام الأسلحة النووية غير مقبول.

وأضاف البيان: "من الضروري التمسك بالقانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار"، داعية إلى الحل السلمي للنزاعات، وتعزيز الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات من خلال الدبلوماسية والحوار.

كذلك رحبوا باتفاقية تصدير الحبوب التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة وأكد على أهمية استمرار تنفيذها بشكل كامل.

وأضافوا أن البنوك المركزية في اقتصاداتهم الكبرى ستواصل تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع مراعاة الحاجة إلى الحد من "التداعيات عبر الدول".

وأكدوا مجدداً التزامهم بتجنب التقلبات المفرطة لأسعار الصرف، مع الاعتراف بأن "أسعار الكثير من العملات قد تحركت بشكل كبير" هذا العام.

وقال البيان "البنوك المركزية لمجموعة العشرين.. تراقب عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التضخم، وستواصل التقييم المناسب لوتيرة تشديد السياسة النقدية بطريقة واضحة تعتمد على البيانات".