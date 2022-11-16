سياسة
2 دقيقة قراءة
قمة الـ20: تنديد بالهجوم الروسي وتعهد بتقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية
دان زعماء مجموعة العشرين في بيان القمة الختامي العدوان الروسي على أوكرانيا، وطالبوا روسيا بـ"الانسحاب الكامل وغير المشروط". كذلك اتفق الزعماء على مواصلة البنوك المركزية تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية وتجنب التقلبات المفرطة لأسعار الصرف.
قمة الـ20: تنديد بالهجوم الروسي وتعهد بتقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية
زعماء قمة العشرين: طالبوا روسيا بالانسحاب الكامل وغير المشروط من أراضي أوكرانيا / صورة: AFP
16 نوفمبر 2022

أصدر زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بياناً الأربعاء أدانوا فيه، "بأشد العبارات"، الهجوم الروسي على أوكرانيا. وطالب البيان بـ"الانسحاب الروسي الكامل وغير المشروط" من أراضي أوكرانيا.

وجاء في البيان أن "معظم الأعضاء نددوا بشدة بالحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية كبيرة وتفاقم أوجه الضعف في الاقتصاد العالمي".

وقال عضو في وفد ألمانيا إن الموافقة على البيان جاءت دون إدخال أي تعديلات على المسودة التي صدرت أمس الثلاثاء.

وجاء في البيان أن هناك "وجهات نظر أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات".

وقال الزعماء إنه يجب الالتزام بالقانون الدولي وإن التهديد باستخدام الأسلحة النووية غير مقبول.

وأضاف البيان: "من الضروري التمسك بالقانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار"، داعية إلى الحل السلمي للنزاعات، وتعزيز الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات من خلال الدبلوماسية والحوار.

كذلك رحبوا باتفاقية تصدير الحبوب التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة وأكد على أهمية استمرار تنفيذها بشكل كامل.

وأضافوا أن البنوك المركزية في اقتصاداتهم الكبرى ستواصل تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع مراعاة الحاجة إلى الحد من "التداعيات عبر الدول".

وأكدوا مجدداً التزامهم بتجنب التقلبات المفرطة لأسعار الصرف، مع الاعتراف بأن "أسعار الكثير من العملات قد تحركت بشكل كبير" هذا العام.

وقال البيان "البنوك المركزية لمجموعة العشرين.. تراقب عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التضخم، وستواصل التقييم المناسب لوتيرة تشديد السياسة النقدية بطريقة واضحة تعتمد على البيانات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us