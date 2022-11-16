سياسة
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الأعلى منذ 41 عاماً.. المملكة المتحدة تعاني من تضخم غير مسبوق بنسبة 11.1%
أصدر مكتب الإحصاء الوطني بالمملكة المتحدة بياناً يفيد بأن أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، تعتبر الأعلى منذ 41 عاماً. ويأتي التضخم مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وسط مخاوف من زيادات أكبر في أسعار المشتقات، مع دخول فصل الشتاء.
الأعلى منذ 41 عاماً.. المملكة المتحدة تعاني من تضخم غير مسبوق بنسبة 11.1%
الأعلى منذ 41 عاماً.. المملكة المتحدة تعاني من تضخم غير مسبوق بنسبة 11.1%. / صورة: Reuters
16 نوفمبر 2022

قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في المملكة المتحدة إلى 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعوداً من 10.1% في سبتمبر/أيلول السابق له.

جاء ذلك، في بيان صادر عن مكتب الإحصاء الوطني بالمملكة المتحدة، الأربعاء، أشار فيه إلى أن أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، تعتبر الأعلى منذ 41 عاماً.

وتصاعدت حدّة المطالب للحكومة في البلاد باتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة في وقت تواجه الأسر نفقات غير مسبوقة، وتراجعاً في القيمة الحقيقية للأجور.

يأتي ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وسط مخاوف من زيادات أكبر في أسعار المشتقات، مع دخول فصل الشتاء.

وتواجه الحكومة البريطانية دعوات لزيادات في الأجور، لمواءمة النفقات المتصاعدة الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد.

ويحث الممرضون وعمال السكك الحديدية وعمال البريد والمحاضرون الجامعيون، على زيادة الأجور حيث يؤثر التضخم على قوتهم في الكسب.

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني قوله اليوم: "أدّى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء إلى دفع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 41 عاماً".

ومع ذلك، من المتوقع أن يظل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين عند حوالي 11% لبقية الربع الأخير قبل أن ينخفض ​​نحو 10% بداية العام المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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