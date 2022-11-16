بعد محاولتين فاشلتين أقلع أقوى صاروخ في العالم، SLS"، الأربعاء للمرة الأولى من فلوريدا، في بداية مهمة "أرتيميس" للعودة الأمريكية إلى القمر، على ما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وفي هذه الرحلة التجريبية التي تنطلق بعد نصف قرن من آخر رحلة أمريكية إلى القمر ضمن برنامج "أبولو"، لن تهبط الكبسولة أوريون غير المأهولة على القمر، بل ستقترب منه عند مسافة تصل إلى 64 ألف كيلومتر، في رقم قياسي لمركبة قابلة للسكن.

وتهدف مهمة "أرتيميس1" التي يُتوقع أن تستمر 25 يوماً، إلى التحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل طواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة.

وفي 20 يوليو/تموز 1969، نجحت المركبة الفضائية "أبولو11" في إيصال أول بشري إلى القمر، بعد 4 أيام من انطلاقها من الأرض حين أصبح رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ، أول إنسان تطأ قدماه سطح القمر.

وفي 14ديسمبر/كانون الأول 1972، أطلقت ناسا المهمة "أبولو 17"، التي كانت آخر رحلة مأهولة بالبشر إلى القمر، وجادل البعض حينها بأن نهاية الحرب الباردة قلصت الحافز إلى إرسال مهام جديدة إلى القمر.