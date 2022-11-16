سياسة
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حلم العودة إلى القمر.. ناسا تطلق مهمة "أرتيميس" بأقوى صاروخ في العالم
في ثالث محاولة من نوعها أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صاروخها العملاق الجديد إلى القمر في إطار مهمة "أرتيميس" للعودة الأمريكية إلى القمر.
حلم العودة إلى القمر.. ناسا تطلق مهمة "أرتيميس" بأقوى صاروخ في العالم
لحظة إطلاق الصاروخ SLS العملاق / صورة: Reuters
16 نوفمبر 2022

بعد محاولتين فاشلتين أقلع أقوى صاروخ في العالم، SLS"، الأربعاء للمرة الأولى من فلوريدا، في بداية مهمة "أرتيميس" للعودة الأمريكية إلى القمر، على ما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وفي هذه الرحلة التجريبية التي تنطلق بعد نصف قرن من آخر رحلة أمريكية إلى القمر ضمن برنامج "أبولو"، لن تهبط الكبسولة أوريون غير المأهولة على القمر، بل ستقترب منه عند مسافة تصل إلى 64 ألف كيلومتر، في رقم قياسي لمركبة قابلة للسكن.

وتهدف مهمة "أرتيميس1" التي يُتوقع أن تستمر 25 يوماً، إلى التحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل طواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة.

وفي 20 يوليو/تموز 1969، نجحت المركبة الفضائية "أبولو11" في إيصال أول بشري إلى القمر، بعد 4 أيام من انطلاقها من الأرض حين أصبح رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ، أول إنسان تطأ قدماه سطح القمر.

وفي 14ديسمبر/كانون الأول 1972، أطلقت ناسا المهمة "أبولو 17"، التي كانت آخر رحلة مأهولة بالبشر إلى القمر، وجادل البعض حينها بأن نهاية الحرب الباردة قلصت الحافز إلى إرسال مهام جديدة إلى القمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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