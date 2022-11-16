سياسة
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هآرتس: مُسيّرة تستهدف ناقلة نفط يديرها رجل أعمال إسرائيلي في خليج عُمان
استهدفت مُسيّرة ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن ناقلة النفط المستهدفة تحمل اسم "Pacific Zircon” وكانت ترفع علم ليبيريا لكن "تشغّلها شركة إسرائيلية تابعة لرجل الأعمال عيدان عوفر ومقرها سنغافورة".
هآرتس: مُسيّرة تستهدف ناقلة نفط يديرها رجل أعمال إسرائيلي في خليج عُمان
هآرتس: مُسيّرة تستهدف ناقلة نفط يديرها رجل أعمال إسرائيلي في خليج عُمان / صورة: صحيفة إسرائيلية
16 نوفمبر 2022

قال مسؤول دفاعي، الأربعاء، إن ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تعرضت لهجوم طائرة مسيّرة تحمل قنابل، وذلك وسط تصاعد التوترات مع إيران، فيما قالت صحيفة عبرية إن الناقلة المذكورة "تشغّلها شركة رجل أعمال إسرائيلي".

وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط لوكالة أسوشيتد برس إن الهجوم وقع مساء الثلاثاء قبالة سواحل عمان، مشترطاً تكتم هويته لأنه غير مخوّل مناقشة الهجوم علناً.

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن ناقلة النفط المستهدفة تحمل اسم "Pacific Zircon” وكانت ترفع علم ليبيريا لكن "تشغّلها شركة إسرائيلية تابعة لرجل الأعمال عيدان عوفر ومقرها سنغافورة“.

وفي بيان صادر عن ايسترن باسيفيك شيبينغ قالت الشركة ان الناقلة Pacific Zircon “تعرضت لمقذوف” على مسافة 240 كيلومتراً من سواحل عمان.

واضاف البيان “نحن على اتصال بالناقلة، ولم ترد تقارير بوقوع اصابات او تلوث. الطاقم بأكمله بخير وجميع افراده موقعهم معروف. في مقدمة الناقلة ضرر صغير، لكن لم يحدث تسريب ولم تدخل المياه الى الناقلة”.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، حامت الشكوك على الفور حول إيران. حسب الإعلام العبري. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير قوله إن "إيران تقف خلف الهجوم".

وكانت واشنطن ألقت باللوم على إيران في سلسلة هجمات وقعت قبالة سواحل الإمارات عام 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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