أقدمت أستراليا على سحب أكثر من ألف سيارة كهربائية من طراز تسلا، بسبب عطل في توجيه السيارة، قالت إنه يمكن أن يزيد من "خطر وقوع حادث يتسبب في إصابة خطيرة أو وفاة" للسائقين والركاب ومستخدمي الطرقات.

وأصدرت وزارة النقل الأسترالية أمراً بسحب السيارات في وقت مبكر الأربعاء، بسبب مشكلة في نظام القيادة، تؤثر على سيارات تسلا من نوع S و X التي بيعت بين عامي 2017 و 2020.

والسحب هو الثاني خلال أسبوعين الذي يؤثر على شركة تصنيع السيارات في أستراليا، ويأتي بعد أيام فقط من حادث تحطم عالي السرعة لسيارة تسلا في الصين، أسفر عن مقتل اثنين من المارة.

وتأتي عملية السحب الأخيرة في أستراليا والتي شملت 1012 سيارة، بسبب خطر في نظام التوجيه بالطاقة الإلكترونية، ويمكن أن يوجد بعد التحديث الأخير لبرنامج السيارة، والذي "يتطلب جهداً أكبر من السائق أثناء القيادة خصوصاً عند السرعات المنخفضة".

وفي حالة حدوث الخطأ ستشغل السيارة تنبيهاً صوتياً وتُظهر تحذيراً مرئياً. وقد نصح مالكي تسلا الذين تعاني سياراتهم من هذا الخطأ، بتنزيل نظام تحديث جديد لإصلاح المشكلة أو زيارة وكيل معتمد لتثبيته.

ويأتي السحب الجديد بعد أسبوعين من إعلان سابق تضمن مشاكل في 326 مركبة من طراز 3 في حزام الأمان.

وانتشر فيديو عن حادث تحطم سيارة في غوانغدونغ بالصين، حيث سارت سيارة من طراز تسلا موديل Y عشوائياً وبسرعة مفرطة، بعد أن حاول صاحبها تهدئة سرعتها، على ما يبدو، وإيقافها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث الذي لا تزال الشرطة الصينية تحقق فيه، عن مقتل اثنين من المارة، أحدهما طالب بالمرحلة الثانوية، وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم السائق بجروح خطيرة.

من جانبها قالت تسلا إن الشركة "ستقدم بجدية أي مساعدة ضرورية" تحتاج إليها الشرطة أثناء التحقيق في الحادث.