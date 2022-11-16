سياسة
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إيلون ماسك يرجئ إطلاق خاصية الاشتراك المدفوع في تويتر
أعلن إيلون ماسك تأجيل إطلاق خاصية الاشتراك المدفوع الجديدة على تويتر حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني. والجمعة أزيلت إمكانية الاشتراك في "تويتر بلو"، فيما أوضحت مذكرة داخلية أن الخدمة معلقة في الوقت الحالي "لمعالجة قضايا انتحال الصفة".
إيلون ماسك يرجئ إطلاق خاصية الاشتراك المدفوع في تويتر
إيلون ماسك كان أعلن الاشتراك الذي يتيح توثيق الحسابات بغض النظر عن شهرة أصحابها مقابل ثمانية دولارات شهرياً/ صورة: Reuters
16 نوفمبر 2022

أعلن إيلون ماسك الثلاثاء تأجيل إطلاق الاشتراك المدفوع الجديد على تويتر حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد عشرة أيام من الجدل حول هذا المشروع للمالك الجديد.

وغرّد المدير العام الجديد للشبكة "جرى تأجيل إعادة إطلاق خاصية Blue Verified إلى 29 نوفمبر للتأكد من أنها ستكون بأفضل حال".

وقبل استحواذ رئيس تسلا على تويتر في 27 أكتوبر/تشرين الأول، كانت المنصة تتيح من ناحية خاصية "العلامة الزرقاء" لتوثيق حسابات المؤسسات والأشخاص المعروفين مجاناً، ومن ناحية أخرى، كانت تقدم اشتراكاً مدفوعاً يتضمن خيارات إضافية، تحت اسم "تويتر بلو".

وأطلق إيلون ماسك بصورة أحادية إصلاحاً لهذا الاشتراك يتضمن أيضاً توثيق الحسابات، ما يتيح لجميع المستخدمين الحصول على هذه الخاصية بغض النظر عن شهرتهم على الشبكة، مقابل ثمانية دولارات شهرياً.

وفُعّلت "تويتر بلو" بصيغتها الجديدة قبل أسبوع على أجهزة "آي فون" وسط فوضى عارمة، بعد أيام من صرف نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 موظف.

وعلى مدى 48 ساعة، تكاثرت على تويتر حسابات مزيفة تحمل علامة توثيق زرقاء تدّعي أنها لمشاهير أو شركات كبرى، من ليبرون جيمس إلى نينتندو. واضطرت شركة الأدوية "إيلي ليلي" إلى الاعتذار الخميس بعد انتشار تغريدة من حساب باسمها مرفق بعلامة توثيق زرقاء، كانت تتضمن وعداً بتقديم الأنسولين مجاناً.

والجمعة، أزيلت إمكانية الاشتراك في "تويتر بلو"، فيما أشارت مذكرة داخلية نشرتها وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الخدمة معلقة حالياً "لمعالجة قضايا انتحال الصفة".

وفي النظام الذي سيُطبّق في 29 نوفمبر، "أي تغيير في اسم المستخدم سيؤدي إلى فقدان العلامة الزرقاء حتى تتحقق تويتر من الاسم"، كما وعد إيلون ماسك الثلاثاء.

وقال ماسك أيضاً إن الأشخاص الذين لا يشتركون في الخدمة المدفوعة سيفقدون العلامة الزرقاء (إذا حصلوا عليها مجاناً) في الأشهر المقبلة.

وكانت الشبكة الاجتماعية أصدرت الأربعاء الماضي علامة "رسميّ" باللون الرمادي لحسابات بعض المشاهير على الشبكة.

غير أن إيلون ماسك سارع إلى إصدار مذكرة في اليوم عينه أزال فيها هذه العلامة الجديدة، قبل أن تتدخل مديرة منتجات التطوير إيستر كروفرد لتوضح أن العلامة ستكون مخصصة في البداية للحكومات والمنظمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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