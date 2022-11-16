سياسة
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الناتو: الصاروخ الذي سقط داخل بولندا أُطلِق من نظام الدفاع الجوي الأوكراني
صرّح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً لسفراء دول الحلف، بأن نتائج التحقيق الأولية تظهر أن الصاروخ الذي سقط على بولندا أمس الثلاثاء، أُطلِق من نظام الدفاع الجوي الأوكراني ضد صاروخ كروز روسي.
الناتو: الصاروخ الذي سقط داخل بولندا أُطلِق من نظام الدفاع الجوي الأوكراني
الناتو: القوات الأوكرانية قد تكون مصدر الصاروخ الذي سقط داخل بولندا / صورة: AP
16 نوفمبر 2022

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن نتائج التحقيق الأولية تُظهِر أن الصاروخ الذي سقط على بولندا أمس الثلاثاء، أُطلِق من نظام الدفاع الجوي الأوكراني ضد صاروخ كروز روسي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية الأربعاء، عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً لسفراء دول الناتو، غداة سقوط صاروخ على الحدود البولندية-الأوكرانية.

وأضاف أن التحقيقات مستمرة حول الحادثة، مؤكداً ضرورة انتظار نتائجها.

وأشار إلى أن سقوط الصاروخ على الأراضي البولندية، جاء عقب موجة هجوم صاروخي واسعة من روسيا ضد عديد المناطق الأوكرانية.

وأوضح أنه لا مؤشرات على أن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية، هو "اعتداء متعمد".

وأفاد بأن النتائج الأولية تُظهِر أن الصاروخ الذي سقط على بولندا أُطلِق من نظام الدفاع الجوي الأوكراني ضد صاروخ كروز روسي.

وأكد ستولتنبرغ أن هذا الأمر "ليس خطأ أوكرانيا"، مشدداً على مواصلة الناتو دعم كييف.

وأعلن مسؤولون بولنديون وأمريكيون الثلاثاء، مقتل شخصَين إثر سقوط صاروخَين روسيَّيْن طائشَيْن في الأراضي البولندية على مقربة من الحدود مع أوكرانيا.

فيما أكّدت وزارة الدفاع الروسية عدم توجيهها أي ضربات ضد أهداف قرب الحدود الأوكرانية-البولندية.

واعتبرت الوزارة أن الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يُعدّ "استفزازاً متعمداً بهدف التصعيد".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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