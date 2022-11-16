سياسة
2 دقيقة قراءة
"استفزاز صريح".. أذربيجان: فرنسا تحاول تقويض مسار تطبيع علاقاتنا مع أرمينيا
اعتبرت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بقبول فرض عقوبات على باكو، استفزاز صريح ويؤدي إلى تقويض عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.
"استفزاز صريح".. أذربيجان: فرنسا تحاول تقويض مسار تطبيع علاقاتنا مع أرمينيا
أذربيجان: فرنسا تحاول تقويض مسار تطبيع علاقاتنا مع أرمينيا/صورة: AA
16 نوفمبر 2022

أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة، قرار مجلس الشيوخ الفرنسي قبول "الاقتراح بفرض عقوبات" على باكو، معتبرة أنه "يؤدي إلى تقويض عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا".

وأوضحت الخارجية الأذربيجانية في بيانٍ الأربعاء أن "القرار غير الملزم قانونياً، يكشف بوضوح الموقف السياسي الأحادي لفرنسا التي أعلنت عزمها على الإسهام في عملية السلام".

وأضاف البيان أن "قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بعيد كل البعد عن الحقائق وهو استفزاز صريح يسهم في تقويض عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا".

وأشار إلى أن الادعاءات الواردة في القرار مُبالَغ فيها، وأن القائمين على إعداده ليسوا على دراية بالحقائق التاريخية والوضع الراهن في المنطقة.

وتابعت الخارجية: "نأسف لأن القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي، لم يتحدث عن احتلال أرمينيا للأراضي الأذربيجانية نحو ثلاثين عاماً، ولا عن المذابح ضد السكان المدنيين ونهب المدن والقرى".

وذكّر البيان أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بأن إقليم قره باغ هو أرض معترف بها دولياً لأذربيجان، وهو جزء لا يتجزأ منها، وأن حقوق وأمن السكان الأرمن الذين يعيشون فيه هي مسألة داخلية لباكو، ومضمون بموجب دستور البلاد.

وأكد أن القرار الفرنسي يشجع المجموعات الانتقامية في أرمينيا، ولا يسهم في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة بإقليم قره باغ عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2020 أعلن الرئيس إلهام علييف 8 نوفمبر "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية"، وهو تاريخ دخول قوات بلاده مدينة شوشة بعد تحريرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us