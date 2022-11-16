سياسة
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ماكرون: أردوغان يلعب دوراً مهماً في محادثات السلام مع روسيا
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال قمة زعماء مجموعة الدول العشرين الصناعية في جزيرة بالي الإندونيسية، بأن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يلعب دوراً مهماً في محادثات السلام مع روسيا.
ماكرون: أردوغان يلعب دوراً مهماً في محادثات السلام مع روسيا
ماكرون: أردوغان يلعب دوراً مهماً في محادثات السلام مع روسيا / صورة: AA
16 نوفمبر 2022

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان يلعب دوراً مهماً في محادثات السلام مع روسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال قمة زعماء مجموعة الدول العشرين الصناعية في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأكد ماكرون أن عدداً كبيراً من زعماء مجموعة العشرين لا يرغبون في استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع: "بعثت مجموعة العشرين من هنا رسالة واضحة جداً إلى العالم لإنهاء الحرب. ورغم أن المجموعة كيان اقتصادي، فإنها أوضحت أنها لا تريد الحرب".

وشدد على ضرورة العمل من أجل إحلال السلام قائلاً: "لقد ناقشنا ذلك مع الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ. والرئيس أردوغان يلعب دوراً نشطاً للغاية في هذا الصدد".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أسعار المواد الغذائية تراجعت بفضل اتفاق إسطنبول لشحن الحبوب عبر البحر الأسود.

ودعا في هذا السياق إلى ضرورة تمديد سريان اتفاق شحن الحبوب الذي ينتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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