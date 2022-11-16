سياسة
2 دقيقة قراءة
لندن: إيران حاولت 10 مرات على الأقل خطف أو قتل أفراد في المملكة المتحدة
صرّح رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني بأن أجهزة المخابرات الإيرانية حاولت خلال العام الجاري فقط خطف أو قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران تهديداً، عشر مرات على الأقل.
لندن: إيران حاولت 10 مرات على الأقل خطف أو قتل أفراد في المملكة المتحدة
رئيس المخابرات الداخلية البريطانية: إيران حاولت 10 مرات خطف أو قتل أفراد في المملكة المتحدة / صورة: MI5
16 نوفمبر 2022

قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني الأربعاء، إن أجهزة المخابرات الإيرانية حاولت عشر مرات على الأقل خطف أو قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران تهديداً.

وقال كين ماكالوم المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية (MI5)، إنه فيما استخدمت طهران العنف في الداخل لإسكات المعارضين، كانت "أجهزة استخباراتها العدوانية" تهدد بريطانيا بشكل مباشر.

وقال ماكالوم في كلمة بمقر الجهاز: "في أقصى درجاته، تضمن هذا محاولات لخطف أو حتى قتل أفراد بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة يُنظر إليهم على أنهم أعداء للنظام (الإيراني)".

وأضاف: "رصدنا ما لا يقل عن عشرة من هذه التهديدات المحتملة منذ يناير/كانون الثاني فقط".

وجاءت تصريحات رئيس جهاز المخابرات البريطاني مماثلة لتصريحات صدرت في وقت سابق الأربعاء، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال فيها إن "إيران تتعامل بعدوانية متزايدة تجاه فرنسا باعتقالها مواطنين فرنسيين".

ومن جانبها، اتهمت إيران خصومها الغربيين بتأجيج احتجاجات في أنحاء البلاد أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وقال ماكالوم: "الموجة الحالية من الاحتجاجات في إيران تطرح أسئلة أساسية عن النظام الشمولي.. قد يشير هذا إلى تغيير عميق، لكن المسار غير مؤكد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us