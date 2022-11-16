سياسة
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أوكرانيا تعمل لإقامة نظام دفاع جوي متكامل وروسيا تستدعي سفير بولندا
في الوقت الذي رجحت فيه وارسو والناتو إطلاق الدفاع الجوي الأوكراني صاروخاً هبط عن طريق الخطأ في بولندا، كشف مسؤول أوكراني سعي بلاده لبناء نظام دفاع جوي "متكامل ومنسق" مع الحلفاء.
أوكرانيا تعمل لإقامة نظام دفاع جوي متكامل وروسيا تستدعي سفير بولندا
كييف تعمل لإقامة نظام دفاع جوي متكامل / صورة: AP
16 نوفمبر 2022

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، إن كييف تعمل مع حلفاء دوليين لبناء نظام دفاع جوي "متكامل ومنسق".

ولم يذكر ريزنيكوف تفاصيل أخرى في تغريدة غداة شن روسيا ضربات جوية في أنحاء أوكرانيا، لكنه قال إن "حماية السماء الأوكرانية" ستكون أولوية في اجتماع مقرر مع حلفاء في ألمانيا.

وأضاف الوزير الأوكراني قائلاً: "نعمل مع شركائنا على إقامة نظام دفاع جوي متكامل ومنسق. نستعد لفصل الشتاء في ساحة المعركة".

إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ

وعلى صعيد منفصل، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البولندي لدى موسكو الأربعاء في اليوم التالي لسقوط صاروخ في بولندا أثار مخاوف من تصعيد النزاع في أوكرانيا.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تليغرام بأنه "جرى استدعاء السفير البولندي إلى وزارة الخارجية الروسية" دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

واتهمت أوكرانيا روسيا بتنفيذ الضربة الصاروخية، وهو ما نفته الأخيرة على الفور.

لكن حلف شمال الأطلسي "ناتو" ووارسو رجحا لاحقاً أن تكون الدفاعات الجوية الأوكرانية أطلقت الصاروخ خلال موجة جديدة من القصف الروسي، لكنه هبط في بولندا عن طريق الخطأ.

وقتل الصاروخ شخصَين في برزيودو جراء سقوطه على مبنى زراعي، ما خلّف صدمة في بولندا التي وضعت جيشها في حالة تأهب قصوى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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