سياسة
2 دقيقة قراءة
تلبية لمطالب تركيا.. السويد تعدّل دستورها لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب
صوتت أغلبية أعضاء البرلمان السويدي لصالح تعديل دستوري يسمح بتشديد مكافحة الإرهاب، تلبية للمطالب التركية للموافقة على انضمام السويد إلى الناتو.
تلبية لمطالب تركيا.. السويد تعدّل دستورها لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب
البرلمان السويدي يقرّ تعديلاً دستورياً يسمح بتشديد مكافحة الإرهاب/ صورة: riksdagen
16 نوفمبر 2022

أقر البرلمان السويدي الأربعاء تعديلاً دستورياً يسمح بتشديد مكافحة الإرهاب، وهي نقطة طالبت بها تركيا للموافقة على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

والتعديل الدستوري الذي اعتُمِد بأغلبية 278 من أصل 349 صوتاً، يتيح تقييد مبدأ حرية تشكيل الجمعيات "عندما تتبنى الإرهاب أو تدعمه".

واقتصر التصويت ضد التعديل على "حزب اليسار" المعارض.

وحسب خبراء، فإن من شأن هذا التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني المقبل، أن يسهل خصوصاً محاكمة أعضاء تنظيم PKK الإرهابي.

ومنذ إعلان الترشح المشترك للسويد وفنلندا لعضوية الناتو في مايو/أيار الماضي، أعربت تركيا عن تحفظها على انضمام البلدين إلى الحلف، إذ تتهم أنقرة البلدين بإيواء عناصر إرهابية من PKK وذراعه السوري YPG.

وخلال زيارة لأنقرة الأسبوع الماضي، تعهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بمعالجة المخاوف التي أعربت عنها تركيا من أجل إزالة أي عقبات أمام عضوية السويد في الناتو.

ووصف كريسترسون هذا التعديل الدستوري بأنه "خطوة كبيرة".

وصرّح للصحافة إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بأن "السويد ستتخذ خطوات كبيرة بحلول نهاية العام وبداية العام المقبل تمنح السلطات القانونية السويدية مزيداً من القوة لمكافحة الإرهاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us