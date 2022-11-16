استنكر مسؤول قطري الأربعاء، المزاعم التي رددتها وسائل إعلام غربية بشأن استعانة منظمي البطولة بجماهير من العمالة الوافدة لحضور المباريات مقابل مبالغ مالية.

وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022، إن هذه المزاعم "عارية تماماً من الصحة".

وأضاف أن "الادعاءات تأتي في إطار حملات التشويه الممنهجة التي تزايدت في الفترة الأخيرة مع قرب انطلاق الحدث الرياضي الأبرز في العالم على أرض قطر"، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتابع: "بعض التقارير التي نشرتها صحف إنجليزية وفرنسية بخصوص استئجار عمالة وافدة ليكونوا مشجعين لحضور المباريات عارية تماماً عن الصحة".

وأردف: "تلك المزاعم محاولة جديدة للتشويه والتشكيك في قدرة دولة قطر على استضافة بطولة كأس العالم".

وأكد الخاطر رفضه التقليل من فئة من الناس يعيشون على أرض قطر، ومنهم من يقيم فيها منذ أكثر من 30 عاماً.

وتابع: "من المعيب التقليل من المشجعين الذين سيتابعون مباريات كأس العالم ووصفهم بأنهم عمالة مأجورة في بطولة كأس العالم التي بيع من تذاكرها 3.1 ملايين تذكرة لحضور المباريات حتى الآن، والمقيمون في دولة قطر شغوفون بكرة القدم بشكل كبير".

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينطلق مونديال قطر 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.