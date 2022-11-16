سياسة
2 دقيقة قراءة
"محاولة جديدة للتشويه".. قطر تكذب مزاعم استخدام العمالة الوافدة جماهير
نفت قطر المزاعم التي رددتها وسائل إعلام غربية بشأن استخدام منظمي البطولة جماهير من العمالة الوافدة لحضور المباريات مقابل مبالغ مالية. وأكد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022، أن هذه المزاعم "عارية تماماً من الصحة".
"محاولة جديدة للتشويه".. قطر تكذب مزاعم استخدام العمالة الوافدة جماهير
ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 أكد أن هذه المزاعم "عارية تماماً من الصحة" / صورة: AA
16 نوفمبر 2022

استنكر مسؤول قطري الأربعاء، المزاعم التي رددتها وسائل إعلام غربية بشأن استعانة منظمي البطولة بجماهير من العمالة الوافدة لحضور المباريات مقابل مبالغ مالية.

وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022، إن هذه المزاعم "عارية تماماً من الصحة".

وأضاف أن "الادعاءات تأتي في إطار حملات التشويه الممنهجة التي تزايدت في الفترة الأخيرة مع قرب انطلاق الحدث الرياضي الأبرز في العالم على أرض قطر"، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتابع: "بعض التقارير التي نشرتها صحف إنجليزية وفرنسية بخصوص استئجار عمالة وافدة ليكونوا مشجعين لحضور المباريات عارية تماماً عن الصحة".

وأردف: "تلك المزاعم محاولة جديدة للتشويه والتشكيك في قدرة دولة قطر على استضافة بطولة كأس العالم".

وأكد الخاطر رفضه التقليل من فئة من الناس يعيشون على أرض قطر، ومنهم من يقيم فيها منذ أكثر من 30 عاماً.

وتابع: "من المعيب التقليل من المشجعين الذين سيتابعون مباريات كأس العالم ووصفهم بأنهم عمالة مأجورة في بطولة كأس العالم التي بيع من تذاكرها 3.1 ملايين تذكرة لحضور المباريات حتى الآن، والمقيمون في دولة قطر شغوفون بكرة القدم بشكل كبير".

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينطلق مونديال قطر 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us