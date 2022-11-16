ثمنّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهود تركيا لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية التي تتواصل مخاطرها النووية.

جاء ذلك على لسان رئيس الوكالة رفائيل ماريانو غروسي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس إدارة الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا.

وشدد على أن التهديدات العسكرية مستمرة على محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوروبا، والمنطقة الموجودة فيها، قائلاً: "لا يزال القصف وانفجار الألغام وظروف العمل غير المقبولة المفروضة على العاملين هناك مصدر قلق بالغ".

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع حادث نووي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، مشيراً إلى أن المفاوضات متواصلة بين روسيا وأوكرانيا لإنشاء منطقة آمنة خالية من الاشتباكات العسكرية للمحطة.

وفي رده على سؤال لمراسل الأناضول حول وجود مباحثات مع تركيا بخصوص تأسيس المنطقة الآمنة، قال: "التقينا نظرائنا الروس مرات عديدة في تركيا، وفي هذا السياق، أتيحت لنا الفرصة للقاء مسؤولين أتراك"، مشدداً على أنه يقدّر تركيا بشدة.

وأردف: "نثمن كثيرًا إسهامات تركيا، وبشكل عام في هذا الصراع غير النووي، وبرأيي علينا أن نستخدم كل الوسائل الممكنة لوقف هذه الحرب، وأن أي جهد أو جهود (كما أظهرت تركيا) تحظى بتقدير كبير منّي ومن المجتمع الدولي".

وفي إطار جهود أنقرة الدبلوماسية المتواصلة لوقف الحرب، استضافت الاستخبارات الوطنية التركية الاثنين اجتماعاً "غير معلن" بين مسؤولين بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز المخابرات الخارجية الروسي.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذا اللقاء باعتباره "خطوة إيجابية للغاية وتطوراً مهماً من أجل المستقبل".