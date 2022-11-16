سياسة
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العمل لساعات طويلة أو خسارة الوظيفة.. ما خطة إيلون ماسك لـ"تويتر الجديد"؟
كشفت وسائل إعلامية أمريكية، أن إيلون ماسك قد وضع مهلة حتى يوم الخميس، ليختار موظفو شركة "تويتر" إما التزام العمل لساعات طويلة جداً وإما الفصل من الوظيفة.
العمل لساعات طويلة أو خسارة الوظيفة.. ما خطة إيلون ماسك لـ"تويتر الجديد"؟
إيلون ماسك يحدد مهلة لموظفي تويتر لاختيار العمل “لساعات طويلة جداً” أو خسارة وظائفهم / صورة: AFP
16 نوفمبر 2022

طلب الرئيس الجديد لشركة "تويتر" إيلون ماسك من الموظفين الاختيار بين أن يكونوا "ملتزمين جدًا" عبر العمل لساعات طويلة، أو خسارة وظائفهم بحلول الخميس، وفق ما جاء في مذكرة داخلية نشرتها عدة وسائل إعلام أمريكية.

وتعرّض ماسك لانتقادات كثيرة بسبب التغييرات الجذرية التي أحدثها في الشركة التي اشتراها بمبلغ 44 مليار دولار الشهر الماضي.

وطرد 50% من الموظفين الذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص وألغى سياسة داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل وفرض ساعات عمل طويلة، فيما قوبلت محاولاته لإصلاح تويتر بفوضى وتأخير.

وكتب ماسك في مذكرة داخلية: "للمضي قدماً، سيتوجب علينا أن نكون ملتزمين جداً، من أجل بناء تويتر 2.0 خارق والنجاح في عالم يتزايد فيه التنافس".

وأضاف: "سيعني هذا العمل لساعات أطول وبكثافة عالية. الأداء الاستثنائي فقط هو الذي سيشكّل درجة النجاح".

وطُلب من الموظفين الدخول إلى رابط لتأكيد التزامهم "تويتر الجديد" بحلول الساعة الخامسة من بعد ظهر الخميس بتوقيت نيويورك (العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش).

وفي حال عدم دخولهم إلى الرابط، سيخسرون وظائفهم تلقائياً، وسيحصلون على ثلاثة أشهر من تعويض نهاية الخدمة.

منذ استيلاء ماسك على تويتر، أدت محاولاته المتعثرة لتجديد خاصية العلامة الزرقاء للتحقق من المستخدم من خلال خدمة اشتراك مثيرة للجدل إلى إنشاء عدد كبير من الحسابات المزيفة ودفعت كبار المعلنين إلى الابتعاد عن المنصة.

والثلاثاء، أعلن إيلون ماسك تأجيل إطلاق الاشتراك المدفوع الجديد على تويتر حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويذكر أنه قبل استحواذ رئيس تيسلا على تويتر في 27 أكتوبر/تشرين الأول، كانت المنصة تتيح من ناحية خاصية "العلامة الزرقاء" لتوثيق حسابات المؤسسات والأشخاص المعروفين مجاناً، ومن ناحية أخرى، كانت تقدم اشتراكاً مدفوعاً يتضمن خيارات إضافية، تحت اسم "تويتر بلو".

وأطلق إيلون ماسك إصلاحاً لهذا الاشتراك يتضمن أيضاً توثيق الحسابات، ما يتيح لجميع المستخدمين الحصول على هذه الخاصية بغض النظر عن شهرتهم على الشبكة، مقابل ثمانية دولارات شهرياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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