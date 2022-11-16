سياسة
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الأمن التركي يقبض على عضو بتنظيم PKK الإرهابي متورط في تفجير شارع استقلال
أفادت مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول بأن قوات الأمن في مدينة أعزاز شمالي سوريا، قبضت على عضو في تنظيم PKK/PYD الإرهابي يُلقب بـ"حسام" متورط في التفجير الذي وقع بشارع الاستقلال في إسطنبول.
الأمن التركي يقبض على عضو بتنظيم PKK الإرهابي متورط في تفجير شارع استقلال
الأمن التركي يلقي القبض على عضو بتنظيم PKK الإرهابي متورط في تفجير استقلال/ صورة: AA
16 نوفمبر 2022

ألقت قوات الأمن التركية في مدينة أعزاز شمالي سوريا، القبض على عضو في تنظيم PKK/PYD الإرهابي يُلقب بـ"حسام" متورط في التفجير الذي وقع بشارع الاستقلال في إسطنبول.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول الأربعاء بأن "حسام" عضو في التنظيم الإرهابي، وقدم إلى إسطنبول قبل التفجير بعام.

ولفتت أن المشتبه به "حسام" تحرّك مع الإرهابية التي نفذّت التفجير والمشتبهين الذين ساعدوها.

وذكرت أن المشتبه به ساعد منفذة التفجير "أحلام البشير" والمشتبهين الذين تحركوا معها خلال إعدادهم للتفجير، مشيرًة إلى أن "حسام" فر إلى سوريا قبل إلقاء القبض عليه في العملية التي انطلقت عقب التفجير.

وأكدت نقل المشتبه به إلى إسطنبول للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقه.

وأسفر التفجير الذي وقع الأحد وسط إسطنبول عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة.

والاثنين أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير اعترفت في أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن أن الإرهابية تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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