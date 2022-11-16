سياسة
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منفذة هجوم إسطنبول: تلقيت أمر التنفيذ من مسؤول في PKK الإرهابي
أقرت منفذة تفجير إسطنبول، خلال استجوابها لدى السلطات التركية، بأنها تلقت أمر تنفيذ الهجوم من مسؤول كبير في وحدة الاستخبارات بتنظيم PKK الإرهابي يدعي "حاجي".
منفذة هجوم إسطنبول: تلقيت أمر التنفيذ من مسؤول في PKK الإرهابي
منفذة هجوم إسطنبول: تلقيت أمر التنفيذ من مسؤول في PKK الإرهابي / صورة: AA
16 نوفمبر 2022

اعترفت الإرهابية "أحلام البشير" منفذة الهجوم في شارع الاستقلال بإسطنبول، خلال استجوابها الأول لدى السلطات التركية أنها تلقت أمر تنفيذ الهجوم من مسؤول كبير في تنظيم PKK الإرهابي اسمه الحركي "حاجي".

وبينما يتواصل التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن الهجوم في شارع الاستقلال في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 81 آخرين، يستمر استجواب منفذة الهجوم "أحلام البشير" التي وقفتها قوات الأمن التركية.

وحسب معلومات من مصادر أمنية، فإن الإرهابية البشير قُبض عليها في منطقة كوتشوك جكمجة بإسطنبول فيما كانت تخطط للفرار إلى خارج البلاد عبر ولاية أدرنة الحدودية بعد تنفيذ التفجير .

وأضافت المصادر أن الإرهابية اعترفت أنها على ارتباط بمسؤول كبير في وحدة الاستخبارات ضمن تنظيم PKK/KCK/PYD/YPG الإرهابي في منطقة منبج السورية يُعرف باسمه الحركي "حاجي" .

كما اعترفت أنها تلقت الأوامر من الإرهابي "حاجي" لتنفيذ هجوم ضد تركيا، وأنها دخلت تركيا عبر عفرين-إدلب بعد أن مكثت في مدينة منبج لمدة شهرين.

وأسفر التفجير الذي وقع الأحد وسط إسطنبول عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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