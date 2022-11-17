أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستواصل تقديم المساهمات لمجموعة العشرين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الأربعاء عبر حسابه في "تويتر" عقب عودته إلى تركيا من إندونيسيا التي شارك فيها بقمة دول قادة مجموعة العشرين.

وأوضح أردوغان أنه استكمل زيارته إلى إندونيسيا بمناسبة قمة قادة مجموعة العشرين وعاد إلى تركيا.

وقال: "ستستمر تركيا في المساهمة بمجموعة العشرين التي تؤدي دورها القيادي بنجاح في مواجهة التحديات التي نواجهها على المستوى العالمي".

وأرفق أردوغان التغريدة بفيديو تضمن لقطات من نشاطاته في إطار القمة.

ووصل أردوغان إلى مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، مساء الأربعاء، بعد ختام مشاركته في قمة زعماء مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية.

وكان في استقبال أردوغان بالمطار، نائبه فؤاد أوقطاي، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا، ومسؤولون آخرون.

وضم الوفد التركي المرافق لأردوغان في الزيارة، عقيلته أمينة أردوغان، وكلاً من وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والخزانة والمالية نور الدين نباتي، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي.

كما ضم الوفد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ومتحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك.

وعُقدت القمة السابعة عشرة لزعماء مجموعة العشرين يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.