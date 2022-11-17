حثت إسرائيل مواطنيها المسافرين لحضور كأس العالم لكرة القدم هذا الأسبوع على أن يتحلوا بمظهر ”أقل إسرائيلية”، بحيث يخفون كل ما يظهر هويتهم الإسرائيلية، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وجاء تحذير إسرائيل ضمن حملة دشنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لتعريف مشجعي الكرة الإسرائيليين قوانينَ وعادات الدولة المستضيفة للبطولة.

وطلبت الحملة من الإسرائيليين إخفاء أي رموز إسرائيلية كالأعلام أو نجمة داوود، والالتزام بقوانين قطر التي تحظر تناول الكحول والسكْر العلني، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وقال ليور هايات، دبلوماسي إسرائيلي بارز: "المنتخب الإيراني سيكون موجوداً في كأس العالم، ونقدّر أن عشرات الآلاف من المشجعين سيتبعونه، وسيوجد مشجعون آخرون من دول ليست لنا علاقة دبلوماسية معها".

وخاطب هايات المشجعين الإسرائيليين قائلاً: "قللوا من حضوركم الإسرائيلي وهويتكم الإسرائيلية من أجل أمنكم الشخصي".

وأعلنت قطر الأسبوع الماضي أنها ستسمح برحلات الطيران المباشرة من تل أبيب إلى الدوحة للإسرائيليين، فضلاً عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة الذين تعتمد قدرتهم على السفر على موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وبموجب اتفاق بين تل أبيب والدوحة ستسمح قطر للدبلوماسيين الإسرائيليين من خلال شركة سفريات خاصة بتقديم الدعم القنصلي للإسرائيليين خلال البطولة، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وحصل أربعة آلاف إسرائيلي وثمانية آلاف فلسطيني على تأشيرات دخول إلى قطر لحضور البطولة، وتتوقع الوزارة أيضاً أن يحضر البطولة نحو 20 ألف إسرائيلي، حسب المصدر نفسه.