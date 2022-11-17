سياسة
3 دقيقة قراءة
التعافي الاقتصادي والحرب في أوكرانيا.. أبرز الملفات على أجندة قمة "أبيك"
يتوجه زعماء الدول المطلة على المحيط الهادئ إلى بانكوك الخميس من أجل حضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) ولبحث التعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19 والأزمات التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.
التعافي الاقتصادي والحرب في أوكرانيا.. أبرز الملفات على أجندة قمة "أبيك"
تأتي القمة في أعقاب اجتماعات مجموعة الـ20 في إندونيسيا التي خيمت عليها مخاوف من تصعيد في الحرب في أوكرانيا / صورة: AFP
17 نوفمبر 2022

يتوجه زعماء الدول المطلة على المحيط الهادئ إلى بانكوك الخميس، لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

ويبحث المنتدى قضية التعافي الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19 والأزمات التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.

وسينضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى قادة 21 دولة عضواً في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وتأتي هذه القمة في أعقاب اجتماعات مجموعة العشرين في إندونيسيا التي خيمت عليها مخاوف من حصول تصعيد خطير في الحرب في أوكرانيا إثر سقوط صاروخ على الأراضي البولندية.

لكن القادة الغربيين تحركوا بسرعة لنزع فتيل التصعيد، وقالت كل من بولندا وحلف شمال الأطلسي إن الصاروخ على الأرجح أوكراني جرى إطلاقه لاعتراض صواريخ روسية.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات طارئة مع قادة مجموعة السبع وحلف الأطلسي الأربعاء على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، قبل أن يصرّح أنه من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.

ويصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بانكوك في وقت لاحق الخميس للمشاركة في "أبيك"، بعد أيام من قمته التاريخية مع بايدن في بالي.

وحاول زعيما أكبر اقتصادين في العالم التخفيف من حدة المنافسة بينهما التي اشتدت في السنوات الأخيرة بعدما أصبحت بكين أكثر جرأة بشأن استبدال النظام الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساد منذ الحرب العالمية الثانية.

وستكون تهدئة التوترات محل ترحيب في "أبيك" للدول الأعضاء التي زاد قلقها من احتمال أن تضطر إلى الانحياز لهذا الطرف أو ذاك.

ورغم أن بايدن وشي ما زالا على طرفي نقيض بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، فإنهما وجدا أرضية مشتركة حول أوكرانيا مع تأكيدهما أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها أمر غير مقبول.

وتتوّج قمة "أبيك" أسبوعين مكثفين من الدبلوماسية في آسيا عقب قمة مجموعة العشرين، وقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في بنوم بنه الأسبوع الماضي.

وإلى جانب القمة الرئيسية لـ"أبيك"، من المتوقع أن يعقد شي محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هي الأولى له مع زعيم ياباني منذ عام 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us