سياسة
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أردوغان يعلن تمديد اتفاق الحبوب لمدة 120 يوماً إضافية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد اتفاق الحبوب لمدة 120 يوماً إضافية اعتباراً من 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
أردوغان يعلن تمديد اتفاق الحبوب لمدة 120 يوماً إضافية
سفينة "بولارنت" التي ترفع العلم التركي تحمل حبوباً من أوكرانيا إلى ميناء ديرينس في كوجالي- تركيا أرشيفية  / صورة: AA
17 نوفمبر 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود لمدة 120 يوماً إضافية تبدأ من 19نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال أردوغان في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر " جرى تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوماً اعتباراً من 19 نوفمبر الجاري."

وأضاف أن أهمية اتفاق الحبوب بالنسبة إلى أمن الغذاء العالمي ظهرت جلية على مدار الأشهر الأربعة الماضية بإرسال أكثر من 11 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية عبر حوالي 500 سفينة إلى المحتاجين.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر تويتر إن بلاده اتخذت مع الرئيس التركي أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة قراراً مهماً في الكفاح العالمي ضد أزمة الغذاء.

بدوره رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بتمديد الاتفاق قائلاً "أرحب باتفاق جميع الأطراف على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب من مواني أوكرانيا على البحر الأسود."

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمّنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

وساعدت الاتفاقية في تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من مواني أوكرانيا المُطلة على البحر الأسود، والتي كانت قد أغلقتها روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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