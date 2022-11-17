سياسة
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أزمة متصاعدة.. وزير خارجية اليونان يعود بطائرته من طرابلس ويرفض النزول
رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس النزول من طائرته فور وصوله إلى طرابلس وقرر العودة إلى بلاده دون تقديم أي إيضاحات، الأمر الذي استهجنته حكومة الوحدة الليبية، متعهدة باتخاذ الإجراءات المناسبة للردّ على ذلك.
أزمة متصاعدة.. وزير خارجية اليونان يعود بطائرته من طرابلس ويرفض النزول
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس / صورة: AFP
17 نوفمبر 2022

استهجنت حكومة الوحدة الليبية "رفض" وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، النزول من طائرته فور وصوله إلى طرابلس، وعودته "دون تقديم إيضاحات".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الخميس، نشرته عبر فيسبوك.

وقالت الخارجية: "بناءً على طلب منهم (اليونانيين) منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس"، صباح الخميس.

وتابعت: "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش كانت في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية".

واستدركت: "إلا أنه في موقف مفاجئ يدعو للاستياء، رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات".

وأردفت الخارجية بأنها "تستهجن هذا التصرّف، وسوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها".

وأشارت إلى "السياسات والمواقف الفجّة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية، والتي عكستها تصريحاته غير المتّزنة في ما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات اليونانية حول البيان الليبي.

وكان من المقرر أن يلتقي ديندياس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، غير أنه غادر دون إتمام أي لقاءات مع الجانب الليبي في زيارته التي كان من المقرر أن تستمر يوماً واحداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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