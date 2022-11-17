سياسة
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برلماني من أصول فلسطينية يقترح تولي رئاسة مجلس النواب الأمريكي.. ما القصة؟
قدّم النائب الأمريكي السابق، جستين عماش، اقتراحاً للعمل رئيساً "غير حزبي" لمجلس النواب الأمريكي إذا لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على أي مرشح من أي من الحزبين لشغل هذا المنصب.
برلماني من أصول فلسطينية يقترح تولي رئاسة مجلس النواب الأمريكي.. ما القصة؟
جستين عماش اقترح العمل كرئيس “غير حزبي” لمجلس النواب الأمريكي إذا لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون / صورة: AP
17 نوفمبر 2022

اقترحالنائب الأمريكي السابق، جستين عماش، وهو من أصول فلسطينية، العمل كرئيس “غير حزبي” لمجلس النواب الأمريكي إذا لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على أي مرشح من أي من الحزبين لشغل هذا المنصب.

ويأتي العرض الذي قدّمه عماش، وهو نائب جمهوري سابق تحوّل إلى ليبرتاري، في الوقت الذي يواجه فيه زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي (جمهوري عن كاليفورنيا) معارضة من بعض أعضاء حزبه، مما يعقد محاولته لرئاسة المجلس.

وقال عماش في تغريدة على تويتر: ”إذا لم يكن لدى أي من الطرفين الأصوات لانتخاب رئيس مجلس النواب، فسأكون سعيداً لأن أكون متحدثاً (رئيساً) غير حزبي يضمن أن تعمل المؤسسة كما يفترض أن تعمل، مكان للترحيب بجميع الأفكار واكتشاف النتائج”.

وقد انتُخب عماش كعضو جمهوري في موجة حزب الشاي عام 2010، وبنى سمعة بأنه ينتقد بشدة الطبيعة التنازلية لسلطة الكونغرس، وكان أول جمهوري دعا إلى عزل الرئيس ترمب آنذاك في عام 2019، وفي وقت لاحق من ذلك العام ترك الحزب الجمهوري ليصبح مستقلاً.

وفي عام 2020، سُجل عماش بصفته ليبرتارياً، ليصبح أول عضو بالحزب في الكونغرس، ولم يرشح نفسه لمرة ثانية وغادر مجلس النواب في نهاية فترة ولايته.

ولا يُشترط على رئيس مجلس النواب أن يكون عضواً منتخباً في الكونغرس، ولكن كل واحد حتى الآن كان كذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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