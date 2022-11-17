قدمت تركيا ملف ترشيحها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاستضافة نسختي 2028 و2032 لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء، بأن الدول الراغبة في استضافة نسختي 2028 و2032 من البطولة، قدمت الملفات المتعلقة بعروضها الأولية.

ووفقاً للبيان قدم اتحاد كرة القدم التركي عرضاً لاستضافة بطولتي 2028 و2032، بينما قدمت اتحادات كرة القدم في بريطانيا، وأيرلندا الشمالية، وجمهورية أيرلندا، وأسكتلندا، وويلز ملفات لعام 2028، فيما قدمت إيطاليا ملفاً لعام 2032.

وحُدد آخر موعد لتقديم ملف العروض النهائية في 12 أبريل/نيسان 2023.

ومن المتوقع أن يجري الإعلان عن الدول المضيفة في خريف العام المقبل.