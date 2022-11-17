سياسة
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بديلاً لحارث المصاب.. تعرَّف اللاعب أنس زروري المنضم لمنتخب المغرب
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم استدعاء الشاب أنس زروري، لاعب وسط بيرنلي الإنكليزي، إلى تشكيلة منتخب المغرب التي تستعد للمشاركة في مونديال قطر، بدلاً من المصاب أمين حارث.
بديلاً لحارث المصاب.. تعرَّف اللاعب أنس زروري المنضم لمنتخب المغرب
اختيار أنس زروري بديلاً لحارث المصاب في تشكيلة منتخب المغرب في مونديال قطر 2022 / صورة: @EnMaroc
17 نوفمبر 2022

استُدعي الشاب أنس زروري، لاعب وسط بيرنلي الإنكليزي، إلى تشكيلة منتخب المغرب لكرة القدم التي تستعد للمشاركة في مونديال قطر، بدلاً من المصاب أمين حارث، حسب ما أعلن اتحاد اللعبة الأربعاء.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: "وجه السيّد وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى أنس زروري، المحترف ضمن فريق بيرنلي الإنكليزي للانضمام الى بعثة المنتخب الوطني بقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم".

وكان زروري (22 عاماً) الذي يحمل الجنسية البلجيكية قد مثّل منتخباتها للفئات العمرية، قبل أن يقرّر ارتداء ألوان "أسود الأطلس".

وأضاف الاتحاد المغربي "جاء توجيه الدعوة إلى أنس زروري، بعدما تأهّل رسمياً مساء يوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وسيلتحق زروري بمنتخب بلاده في مدينة الشارقة الإماراتية، على هامش المباراة الودية ضد جورجيا الخميس، قبل مشاركته في المونديال بمجموعة تضم كرواتيا وبلجيكا وهولندا.

وكان حارث (25 عاماً) قد تعرض لالتواء قوي في الرباط الصليبي لركبته اليسرى قد يبعده عن الملاعب عدة أشهر، خلال مباراة فريقه مرسيليا ضد موناكو في الدوري الفرنسي الأحد الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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